S&P 500 закрився майже без змін, але індекс продемонстрував найбільший тижневий приріст за рік

У п'ятницю індекс S&P 500 майже не змінився, але зафіксував найбільший тижневий приріст у відсотках за 2024 рік після того, як Федеральна резервна система США цього тижня підтвердила прогнози щодо трьох знижень процентних ставок до кінця року.

Індекс Nasdaq завершив день невеликим зростанням, як і індекс напівпровідників. Індекс напівпровідників також різко зріс за тиждень на тлі триваючого оптимізму щодо штучного інтелекту. Індекс Dow за підсумками дня знизився.

У п'ятницю споживчі дискреційні акції знизилися.

Акції Nike впали на 6,9% на наступний день після того, як найбільший у світі виробник спортивного одягу попередив, що доходи в першій половині 2025 фінансового року скоротяться на низький однозначний відсоток.

Акції Lululemon Athletica впали на 15,8% після того, як компанія спрогнозувала річний дохід і прибуток нижче очікувань.

Раніше цього тижня ФРС залишила ставки без змін, але дала зрозуміти, що вона все ще планує тричі знизити ставки цього року.

"Ринок сприйняв це як те, що ФРС більше не є вашим ворогом, і врешті-решт вона стане вашим другом", - сказав Метт Стакі, головний менеджер портфеля акцій Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність першого зниження ставки в червні становить 71% проти 56% на початку цього тижня.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 305,47 пунктів, або 0,77%, до 39 475,90, S&P 500 втратив 7,35 пунктів, або 0,14%, до 5 234,18, а Nasdaq Composite зріс на 26,98 пунктів, або 0,16%, до 16 428,82.

За тиждень S&P 500 зріс на 2,3%, що є найбільшим тижневим відсотковим приростом з середини грудня. Dow піднявся на 2%, що також є найбільшим тижневим приростом з середини грудня, в той час як Nasdaq виріс на 2,9%, що є найбільшим тижневим відсотковим стрибком з середини січня.

"В якийсь момент незабаром не буде дивним побачити відкат або корекцію, або навіть боковий період торгівлі після зростання, яке ми отримали після жовтневих мінімумів", - сказав Майкл Шелдон, директор RDM Financial Group в Хайтауері у Вестпорті, штат Коннектикут.

Серед лідерів дня, акції FedEx підскочили на 7,4%, на наступний день після того, як компанія перевершила очікування Волл-стріт щодо квартального прибутку.

З іншого боку, акції Digital World Acquisition впали на 13,7% після того, як акціонери компанії проголосували за злиття з медіа- та технологічною компанією колишнього президента США Дональда Трампа.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,45 млрд акцій, порівняно з 12,34 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.