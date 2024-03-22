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Села й селища отримали можливість брати кредити, зокрема міжнародні

22:25 22.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 22 березня, ухвалив постанову, якою дозволив селищним та сільським громадам залучати запозичення, зокрема в українських банках та міжнародних фінансових організаціях. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Раніше така можливість була передбачена тільки для міських громад, але у грудні 2023 року Верховна Рада змінила це в Бюджетному кодексі.

Нинішня постанова реалізує цю норму.

"Зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю. Це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні", - заявило міністерство.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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