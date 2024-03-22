Євро посилив падіння до долара на заявах голови Бундесбанку, фунт також дешевшає

Курс євро прискорив зниження в парі з доларом США на "голубиних" коментарях голови ЦБ Німеччини. Фунт стерлінгів також дешевшає до долара, тоді як японська валюта зміцнюється.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,86% і перебуває на максимумі за три тижні.

Пара євро/долар за даними на 14:25 кч у п'ятницю торгується на рівні $1,0826 порівняно з $1,0862 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,3%.

Імовірність того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизить ключову процентну ставку найближчими місяцями, зросла, заявив голова Бундесбанку і член керівної ради ЄЦБ Йоахім Нагель.

Курс фунта до долара падає на 0,4% і становить $1,2605 порівняно з $1,2656 напередодні.

Напередодні Банк Англії зберіг ставку на рівні 5,25% річних, але дав зрозуміти, що близький до пом'якшення грошово-кредитної політики. За збереження ставки проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), причому два члени MPC, які раніше наполягали на необхідності підвищити ставку, змінили свою позицію та проголосували за її збереження на колишньому рівні.

Тим часом курс долара долара в парі з єною опустилася на 0,4%, до 151,07 єни проти 151,63 єни за підсумками торгів у четвер.