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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,7982 грн/$1
12:43 22.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 березня 2024 року.
|Показник
|21.03.2024
|22.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.9287
|38.7982
|-0.335
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 березня - 38,9234 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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