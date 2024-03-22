НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,7982 грн/$1

У 2023 році Росія експортувала до ЄС 4,2 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення на суму 1,3 млрд євро. Білорусь експортувала до ЄС обмежену кількість зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення у 2023 році - 610 тис. тонн на суму 246 млн євро.