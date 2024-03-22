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АНАЛІТИКА

Більшість фондових індексів Європи зростають у п'ятницю

12:28 22.03.2024 |

Фінанси

 

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи у п'ятницю демонструють позитивну динаміку.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:44 EET збільшився на 0,02% і становив 509,86 пункту.

Британський FTSE 100 зростає на 0,8% на підсумках засідання Банку Англії. Німецький DAX та італійський FTSE MIB додають менше 0,1%, іспанський IBEX 35 підвищився на 0,4%. Тим часом, французький CAC 40 опустився на 0,2% після підйому до рекордного рівня в попередній день.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії в березні залишився на рівні попереднього місяця - мінус 21 пункт, йдеться у звіті GfK NOP Ltd. Тим часом, аналітики в середньому прогнозували підвищення до мінус 19 пунктів, за даними Trading Economics.

Роздрібні продажі у Великій Британії у лютому не змінилися порівняно з попереднім місяцем, повідомило статуправління. Експерти в середньому передбачали зниження на 0,4%. Згідно з переглянутими даними, у січні роздрібні продажі зросли на 3,6%, а не на 3,4%, як було оголошено раніше.

Індикатор довіри бізнесу в Німеччині, який розраховує Ifo, у поточному місяці піднявся до 87,8 пунктів у порівнянні з 85,5 пунктів у лютому. Це максимальний показник із червня 2023 року. Експерти чекали на підйом до 86 пунктів.

Настрій німецьких підприємців покращився завдяки посиленню очікувань, що Європейський центральний банк перейде до зниження процентних ставок на тлі послаблення інфляційного тиску.

Ціна акцій Aston Martin Lagonda зростає на 1,7%. Як пишуть ЗМІ із посиланням на джерела, компанія може призначити новим головним виконавчим директором нинішнього главу Bentley Адріана Холлмарка.

Також підвищуються котирування паперів найбільших нафтовиробників регіону: BP Plc - на 1%, Shell - на 0,6%, Equinor - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,3%.

Banco Santander оголосив про те, що планує направити понад 6 млрд євро на виплату дивідендів та зворотний викуп акцій за підсумками 2024 року. Найбільший банк Іспанії очікує, що його фінансові показники в поточному році будуть значно кращими, ніж у 2023 році, який вже був рекордним. Вартість його акцій зростає на 1,5%.

Водночас дешевшають акції представників напівпровідникової галузі, включаючи Infineon Technologies (-1,7%), STMicroelectronics (-1,6%), ASM International (-2,4%), ASML (-1,8%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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