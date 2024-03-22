Волл-стріт досягла рекордних максимумів закриття на оптимізмі щодо зниження ставок; сектор мікросхем зростає

Три основні фондові індекси Волл-стріт у четвер зафіксували рекордні максимуми на закритті другий день поспіль, після того, як Федеральна резервна система заспокоїла інвесторів щодо перспектив зниження ставок цього року, а акції чіпсетів зросли після оптимістичного прогнозу компанії Micron Technology.

Три основні індекси в четвер також досягали нових внутрішньоденних рекордних максимумів, а Dow вперше закінчив день менш ніж на 1% від позначки 40 000.

Акції Micron Technology зросли більш ніж на 14% після досягнення історичного максимуму після несподіваного квартального прибутку і прогнозу прибутку в третьому кварталі, який виявився вищим за очікування.

Акції Broadcom зросли на 5,6% після того, як TD Cowen підвищив рейтинг акцій до "випереджаючий". Акції Nvidia також значно зросли, додавши більше 1%, в той час як індекс Philadelphia Semiconductor виріс на 2,3%.

Американські фондові індекси в середу також досягли рекордних рівнів закриття після того, як американські центральні банки залишили вартість запозичень без змін і вказали, що вони все ще очікують зниження процентних ставок на три чверті відсоткового пункту до кінця 2024 року.

"Результати звітності дозволяють напівпровідникам залишатися лідерами ринку, але в більш широкому сенсі ризики на ринку з'явилися в результаті "голубиного" настрою ФРС в середу", - сказав Метью Міскін, співголовний інвестиційний стратег в John Hancock Investment Management.

В середу голова ФРС Джером Пауелл заявив журналістам після засідання ФРС, що інфляційні звіти "насправді не змінили загальну картину, яка полягає в тому, що інфляція поступово знижується до 2% на подекуди вибоїстій дорозі".

Але Міскін з John Hancock's поставив під сумнів те, що ФРС надто оптимістично оцінює інфляцію та зниження ставок.

"Вони відкривають двері, щоб дозволити інфляційному ризику просочитися назад на ринок. Поки що цього не сталося, але це ризик, який може з'явитися пізніше цього року", - сказав він.

Тим часом, економічні дані, опубліковані раніше в четвер, додали інвесторам бугаєвих настроїв.

Кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня несподівано знизилася, в той час як продажі раніше придбаних будинків у лютому зросли найбільше за рік, що свідчить про те, що в першому кварталі економіка залишилася на міцному фундаменті.

"Економіка продовжує перевершувати очікування, і ринки насолоджуються кожною її хвилиною", - сказав Мішкін.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 269,24 пункти, або на 0,68%, до 39 781,37, S&P 500 - на 16,91 пункти, або на 0,32%, до 5 241,53, а Nasdaq Composite - на 32,43 пункти, або на 0,20%, до 16 401,84.

Дев'ять з 11 основних промислових секторів S&P 500 зросли, причому промисловість лідирувала в зростанні, збільшившись на 1%. Найслабшим сектором виявився сектор комунальних послуг, який знизився на 0,2%, за ним на 0,17% впали послуги зв'язку, які зазнали найбільшого падіння від Alphabet, що знизився на 0,8%.

Goldman Sachs закрився на 4,4%, очоливши зростання індексу Dow та банківського сектору, чутливого до змін процентних ставок. Банківський сектор S&P 500 додав 1,7%.

Акції Apple зламали ринковий тренд, закрившись на 4,1% після того, як Міністерство юстиції США подало в суд на виробника iPhone, що стало першим серйозним антимонопольним позовом проти компанії з боку адміністрації Байдена, звинувативши її в монополізації ринку смартфонів.

Акції постачальника ІТ-послуг Accenture впали на 9% після того, як компанія знизила прогноз доходів на 2024 фінансовий рік, а економічна невизначеність спонукала її клієнтів скоротити витрати на консалтингові послуги.

Акції Reddit закрилися на рівні $50,44 після того, як вони вперше почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі з $47, що на 38% вище за початкову ціну публічної пропозиції в $34.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 2,34 до 1, і за підсумками торгів було зафіксовано 918 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

На індексі Nasdaq Composite 1 776 акцій зросли, а 1 400 впали, оскільки акції з додатковою емісією переважали над тими, що знизились, у співвідношенні 1,27 до 1.

Індекс S&P 500 показав 116 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, в той час як Nasdaq зафіксував 365 нових максимумів і 59 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,43 мільярда акцій порівняно з 12,39 мільярда за останні 20 сесій.