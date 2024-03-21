В Україні вперше провели електронні збори акціонерів

20 березня 2024 року були проведені перші в Україні збори акціонерів в електронному форматі.

Про це повідомив Національний депозитарій (НДУ).

Збори провело приватне акціонерне товариство "Шубиноставське", яке входить в агрохолдинг "МХП" Юрія Косюка. Відповідно до порядку денного акціонери голосували за рішення про надання згоди на вчинення підприємством значних правочинів.

До пандемії в Україні загальні збори акціонерів в Україні проводились лише в очному форматі - власники часток збирались у встановленому місці, де за допомогою бюлетенів голосували за ті чи інші рішення. Але спочатку через карантинні обмеження, а з лютого 2022 року через воєнний стан, цей формат замінили виключно на дистанційний.

Останній передбачає, що власник частки в капіталі компанії отримує на електронну пошту документи, які самостійно роздруковує, заповнює та відправляє до депозитарної установи, а та в свою чергу - до НДУ. Верифікація (підтвердження наявності кворуму, правильності заповнення бюлетенів та встановлення кількості голосів по кожному з питань) займає до 10 днів.

На відміну від дистанційної форми, електронний формат передбачає проведення загальних зборів фактично день в день. Як саме це відбувається ЕП пояснив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов.

Спершу акціонер авторизується в розробленій НДУ електронній системі "Велетень". У форматі, який схожий на заповнення декларації держслужбовцями, він віддає свої голоси за ті чи інші рішення та відправляє сформований документ до НДУ. Останній впродовж одного дня формує протокол загальних зборів.

"Це швидший, технологічніший і більш захищений формат проведення загальних зборів ніж дистанційний. Виключається будь-який людський фактор, який лише уповільнював цей процес, адже потребував ручного підрахунку голосів. Тепер все робить електронна система", - додав Лібанов.

Електронний формат проведення загальних зборів, як і дистанційний не безкоштовний - що за одну, що за другу послугу емітентам доведеться сплатити приблизно 10 тис грн.

Скористатись послугою можуть будь-які акціонерні товариства, окрім корпоративних інвестиційних фондів, а також товариства з обмеженою відповідальністю, які перевели облік своїх часток до НДУ.