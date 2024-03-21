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АНАЛІТИКА

Фунт посилив падіння до долара після засідання Банку Англії

14:53 21.03.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і дешевшає в парі з єною на торгах у четвер. Курс фунта стерлінгів до долара посилив падіння після публікації підсумків засідання Банку Англії.

Британський ЦБ залишив базову процентну ставку на рівні 5,25% річних, що збіглося з прогнозами учасників ринку та аналітиків.

За збереження ставки проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC). Сваті Дінгра, головний "голуб" у керівництві Банку Англії, виступила за зниження ставки на 25 базисних пунктів, як і на попередньому засіданні.

Голова британського ЦБ Ендрю Бейлі дав зрозуміти, що час для зниження ставки ще не настав.

Курс фунта до долара за даними на 14:20 EET становить $1,2746 порівняно з $1,2785 на закриття попередньої сесії.

Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0913 порівняно з $1,0923 на закриття попередньої сесії. Курс долара долара в парі з єною опустилася до 151,18 єни проти 151,25 єни напередодні.

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла базову процентну ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

Медіанний прогноз керівників ФРС, як і раніше, передбачає, що ставку буде знижено на 75 базисних пунктів із поточного рівня в 2024 році. Водночас прогнози для подальшої траєкторії ставки змінилися: тепер очікується, що до кінця 2025 року ставка становитиме 3,9% (3,6% у грудні), до кінця 2026 року - 3,1% (2,9% у грудні).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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