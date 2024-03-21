За рішенням суду Крейг Райт не є Сатоші Накамото і творцем біткоїна

Верховний суд Великої Британії ухвалив, що програміст Крейг Райт не є Сатоші Накамото і не має стосунку до розробки першої криптовалюти. Таким чином він програв справу проти організації Crypto Open Patent Alliance (COPA).

За наявною інформацією, суддя визнав представлені позивачем докази «незаперечними». З цієї причини він ухвалив рішення, що програміст не може бути Сатоші Накамото, не стоїть за розробкою біткоїна, а також не є автором white paper цифрового активу.

Організація подала позов проти Райта 2021 року. COPA звинуватила програміста у брехні та підробці документів, вимагаючи від суду визнати його заяви про причетність до особистості Накамото обманом. Судові слухання почалися 5 лютого 2024 року.

Райт спростовував звинувачення в підробці. Нестикування в документах він пояснив складним комп'ютерним середовищем, яке передбачало спільну роботу над проєктом.

Під час судового розгляду свідки з боку програміста представили різні докази на користь його тверджень. Приміром, сестра Райта розповіла, що одного разу в дитинстві бачила брата в костюмі ніндзя і колись виявила в його кімнаті безліч комп'ютерів. На її думку, це вказувало на його причетність до розробки біткоїна.

Сам Райт під час свідчень у суді не зміг назвати ім'я людини, якій він надсилав біткоїни від імені Сатоші Накамото. Раніше він стверджував, що пересилав першу криптовалюту сотням людей через безліч своїх компаній, чиї адреси «вважалися такими, що належать творцеві активу».

Варто зазначити, що програміст неодноразово намагався довести через суд свою причетність до розробки біткоїна. У минулому він подав кілька позовів проти великих криптовалютних бірж і команди Bitcoin Core.

Більшість справ Райт програв, як у випадку протистояння з блогером Пітером Маккормаком. Самопроголошений Сатоші Накамото подав позов проти нього 2022 року через звинувачення у брехні. За підсумком заявник програв справу, а суд зобов'язав програміста виплатити блогеру компенсацію в розмірі £1.



