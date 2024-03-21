Погашення 4,7 млрд грн боргу банкам за програмою «5-7-9» за 2023 р. очікується в березні-травні - ФРП

Кабінет Міністрів України станом на 1 березня перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%", 2,3 млрд грн із 7 млрд грн боргу перед ними на початок цього року, повідомила пресслужба Фонду розвитку підприємництва (ФРП) на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 1.03.2024 залишок заборгованості з виплати державної підтримки суб'єктам підприємництва за 2023 рік становить 4,7 млрд грн, яку має бути погашено впродовж березня-травня 2024 року згідно із затвердженим планом асигнувань бюджетної програми", - зазначено в листі.

Причиною виникнення заборгованості Фонд назвав активне зростання кредитного портфеля за програмою пільгового кредитування.

"Фонд не володіє інформацією щодо загроз затримки виплат компенсацій за відсотковими ставками в інших програмах, де беруть участь банки", - зазначили також у ФРП.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук напередодні в ефірі "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" зазначив, що в поточних умовах "повернення до певних елементів нормальності" програма "5-7-9" у значних обсягах створює значні фіскальні ризики для державних фінансів.

"Окрім того, змінюється ситуація і на ринку кредитування. Наразі дедалі більше і більше банків та суб'єктів господарства готові повертатися до кредитування без певних державних стимулів. Тому, відповідно, на нашу думку, потрібно і програму "5-7-9" у відповідний спосіб адаптувати під поточні потреби", - наголосив Ніколайчук.

За його словами, основні обсяги цієї підтримки мають бути спрямовані на фінансування інвестиційних проєктів, а не на обігові кошти, як це відбувається зараз, коли багато підприємств уже могли б отримувати фінансування на ринкових умовах, але субсидуються через держпрограму.

"Кредитування на обігові кошти слід залишити виключно для певних вразливих категорій, наприклад підприємств, що працюють на територіях, близьких до зон бойових дій, або тих підприємств, чий борговий стан і кредитні метрики збереглися під час війни, але їх функціонування критично важливе для економіки в поточних умовах", - зазначив представник НБУ.

Ніколайчук додав, що необхідно спробувати змінити і дизайн програми "5-7-9" з точки зору компенсацій, які отримують банки.

"На нашу думку, певною мірою, наразі ця програма субсидує і банки через компенсацію їхньої досить високої відсоткової ставки", - пояснив заступник голови центробанку.

Він додав, що Нацбанк вважає, що програма має бути відкалібрована так, щоб її фінансування вкладалося в ті обсяги, які закладені до бюджету на цей рік, - 18 млрд грн.