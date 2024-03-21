Єна рине вгору; австралієць отримує поштовх від сильних даних по зайнятості

Єна різко зросла в четвер частково через загальне ослаблення долара, але також отримала підтримку від очікувань подальшого підвищення ставок Банком Японії цього року та деяких зусиль японських урядовців, спрямованих на заспокоєння.

В Австралії австралійський долар підскочив після того, як в четвер вийшли дані, що показали різке зростання зайнятості в лютому, а рівень безробіття впав набагато нижче прогнозів, що вказує на все ще напружений ринок праці.

Єна зросла більш ніж на 0,5% до 150,46 за долар, відігравши частину своїх значних втрат після зміни політики Банку Японії.

Аналітики кажуть, що фактори, які підтримують зростання єни, включають зростання бетів на чергове підвищення ставки Банком Японії в липні або жовтні, а також відновлення ділової довіри до японської економіки.

Раніше в четвер міністр фінансів країни Шунічі Сузукі також заявив, що уряд спостерігає за рухами на валютному ринку з "високим почуттям терміновості" після падіння єни на попередній сесії до чотиримісячного мінімуму в 151,82.

"Я думаю, що відбувається деяке зціплення щелеп... враховуючи, що швидкість руху єни, ймовірно, була занадто швидкою для того, що хотіли б бачити чиновники Міністерства фінансів", - сказав Мох Сіонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру.

"Це, можливо, пояснює, чому долар/єна також знизилася".

Проте, основним драйвером залишалося зниження долара США після того, як Федеральна резервна система зберегла свої прогнози щодо зниження процентних ставок цього року, незважаючи на несподіванки щодо інфляції в бік підвищення, і не перейшла до більш яструбиного тону, як цього побоювалися деякі інвестори.

На завершення засідання ФРС у середу голова Джером Пауелл заявив, що нещодавні високі показники інфляції не змінили основної тенденції до повільного послаблення цінового тиску в США. Центральний банк залишився на шляху до трьох знижень ставок цього року, навіть незважаючи на те, що він прогнозував дещо повільніший прогрес щодо інфляції.

Це призвело до падіння долара, оскільки трейдери швидко відновили ставки на цикл пом'якшення ФРС, що починається в червні, і тепер ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в 75%, порівняно з 59% днем раніше, згідно з CME FedWatch Tool.

У четвер євро і фунт стерлінгів досягли тижневих максимумів по відношенню до долара, піднявшись до $1,0939 і $1,2803, відповідно.

"ФРС дуже, дуже хоче, щоб її політика м'якого приземлення завершилася. Сильніше зростання, нижчий рівень безробіття, вища інфляція - і все ще ніяких змін в середній точці", - сказав Сіма Шах, головний глобальний стратег Principal Asset Management.

"Пауелл, можливо, показав свої карти: йому потрібна вагома причина, щоб не знижувати ставки, а не причина, щоб знизити ставки".

Індекс долара майже не змінився і склав 103,22, після того, як на попередній торговій сесії він знизився більш ніж на 0,5%.

Після засідання ФРС основна увага прикута до рішення Банку Англії (BoE) щодо процентної ставки, яке відбудеться пізніше в четвер, де очікується, що центральний банк залишить ставки на колишньому рівні.

Британська інфляція сповільнилася в лютому, як показали офіційні дані, що дозволило Банку Англії почати зниження вартості запозичень пізніше в цьому році.

Зростання показників зайнятості в Австралії в лютому і зниження рівня безробіття дали австралійському долару поштовх до зростання.

Дані Австралійського бюро статистики, опубліковані в четвер, показали, що чиста зайнятість у лютому підскочила на 116 500 осіб порівняно з січнем, перевершивши очікування ринку щодо зростання на 40 000 осіб, а рівень безробіття знизився до 3,7%.

Австралійський долар підскочив на 0,6% до тижневого максимуму в $0,6626.

"Дані по зайнятості завжди дуже волатильні, і жоден місяць не повинен розглядатися ізольовано. Однак сьогоднішні цифри занадто сильні, щоб їх ігнорувати", - сказав Роб Карнелл, регіональний керівник ING в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"У світлі цих даних (Резервний банк Австралії), ймовірно, відчуває тихе полегшення від того, що не пішов далі і не прийняв відверто пом'якшувальну політику цього тижня".

На своєму засіданні на початку цього тижня РБА утримав процентні ставки на стабільному рівні і зменшив свою схильність до посилення монетарної політики.

У той же час, новозеландський долар виріс на 0,24% до $0,60965, хоча його зростання було обмежене внутрішніми даними, які показали, що економіка Нової Зеландії дещо скоротилася в четвертому кварталі, що призвело до технічної рецесії в країні.