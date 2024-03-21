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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки ФРС зберігає можливість трьох зниженнь ставок

08:05 21.03.2024 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Волл-стріт закрилися в середу з підвищенням після того, як Федеральна резервна система США послабила хвилювання інвесторів, зберігши вартість запозичень без змін і посиливши очікування того, що ставки можуть бути знижені до трьох разів цього року.

У заяві ФРС інфляція була названа "підвищеною", прогнози щодо економічного зростання були високими, а прогноз щодо рівня безробіття низьким порівняно з оцінками, які були надані в грудні.

Акції продовжили зростання після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив на прес-конференції, що, незважаючи на те, що останні дані по інфляції виявилися вищими, ніж очікувалося, вони "не змінили загальної картини, яка полягає в тому, що інфляція поступово знижується, хоча і дещо вибоїстою дорогою".

Стратеги кажуть, що коментарі Пауелла щодо інфляції та ринку праці, а також його сигнал про те, що ФРС сповільнить темпи скорочення обсягів викупу облігацій заспокоїли Волл-стріт.

"Він сказав, що не намагається відкинути будь-які дані, але він дав ринку причину, яку вони можуть використати, щоб відкинути дані", - сказав Алекс Коффі, старший торговий стратег в TD Ameritrade.

"Ми прийшли з грудня до цього дня, відчуваючи, що Джером Пауелл може відступити від ринкових очікувань або розвернутися від "голубиних" очікувань через дані, які ми отримали за останні два місяці", - сказав Коффі. "Хоча він не обов'язково був повністю "голубиним", він був "голубиним" в порівнянні з нещодавніми побоюваннями ринку".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 401,37 пункту, або на 1,03%, до 39 512,13, S&P 500 - на 46,11 пункту, або на 0,89%, до 5 224,62, а Nasdaq Composite - на 202,62 пункту, або на 1,25%, до 16 369,41.

Дев'ять з 11 основних секторів S&P зросли, причому п'ять з них - більш ніж на 1%. Лідером став споживчий сектор, який зріс на 1,5%.

Сектор охорони здоров'я виявився найслабшим, впавши на 0,23%.

У секторі охорони здоров'я акції компанії BioNTech, що котируються на біржі в США, впали на 4,4% після того, як компанія повідомила про різке падіння доходів і прибутків у 2023 році, оскільки вона переключилася на розробку ліків від раку. Акції виробників вакцин від COVID-19 Moderna впали на 1,9%, а Novavax - на 2,2%.

Найбільше зростання в секторі споживчих товарів отримав Amazon.com, акції якого зросли на 1,3%.

До цього додалися акції Tesla, які зросли на 2,5% після того, як компанія підтвердила агентству Reuters, що з 1 квітня підніме ціну на вироблені в Китаї автомобілі Model Y на 5 000 юанів ($694,55).

Також у споживчому секторі акції Chipotle Mexican Grill зросли на 3,5% після того, як компанія повідомила, що її рада директорів схвалила дроблення звичайних акцій у співвідношенні 50 до 1.

Акції Equinix подешевшали на 2,3% після того, як Hindenburg Research заявив, що зайняв коротку позицію в операторі дата-центрів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), яка показала 633 нових максимуми і 71 новий мінімум, акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 3,76 до 1.

Індекс S&P 500 показав 81 новий 52-тижневий максимум і один новий мінімум, в той час як Nasdaq зафіксував 251 новий максимум і 101 новий мінімум.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,67 мільярдів акцій порівняно з 12,2 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.

За матеріалами: investing.com
 

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