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АНАЛІТИКА

Долар упевнено зміцнюється до основних валют перед публікацією підсумків засідання ФРС

14:36 20.03.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Ринок очікує підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які буде підбито о 20:00 EET. Пресконференція голови американського ЦБ Джерома Павелла розпочнеться о 20:30 EET.

Федрезерв збереже відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами в діапазоні 5,25-5,5% річних за підсумками березневого засідання, прогнозує більшість аналітиків й економістів. Ставка утримується на цьому рівні, максимальному за 22 роки, з минулого липня.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у середу додає 0,66%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0844 порівняно з $1,0868 на закриття попередньої сесії.

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у середу дала зрозуміти, що європейський регулятор може знизити ключові ставки в червні.

Дані про динаміку зарплат, продуктивності праці й корпоративних прибутків у єврозоні за найближчі місяці визначать, коли ЄЦБ зможе розпочати зниження ключових процентних ставок, заявила Лагард під час виступу на конференції у Франкфурті. Вона зазначила, що даних, необхідних ЄЦБ для ухвалення рішень щодо ставок, буде "трохи більше до квітня й значно більше до червня".

"Якщо ці дані покажуть достатній ступінь відповідності між траєкторією базової інфляції та нашими прогнозами, і за умови збереження потужної трансмісії грошово-кредитної політики, ми зможемо зробити нашу політику менш обмежувальною", - сказала Лагард.

За її словами, подальша траєкторія політики ЄЦБ після першого зниження ставок не є зумовленою.

Курс фунта до долара опустився до $1,2692 з $1,2723 напередодні на тлі статданих, які засвідчили сповільнення інфляції у Великій Британії минулого місяця до мінімуму з вересня 2021 року.

Споживчі ціни в Британії в лютому зросли на 3,4% у річному виразі, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав, що інфляція сповільниться до 3,5% із січневих 4%.

Курс долара в парі з єною зросла до 151,7 єни проти 150,86 єни напередодні. Єна й далі дешевшає, незважаючи на рішення Банку Японії відмовитися від політики від'ємних процентних ставок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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