НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1169 грн/$1

"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ (до ЄС)", - Боррель.