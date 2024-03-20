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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1169 грн/$1
12:51 20.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 березня 2024 року.
|Показник
|19.03.2024
|20.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.1169
|39.1441
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 березня - 39,1338 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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