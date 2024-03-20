Азійські акції принишкли перед засіданням ФРС; KOSPI зростає на підйомі ШІ

Більшість азіатських акцій стабілізувалися в ході обережних торгів в середу, оскільки ринки очікують нових сигналів щодо процентних ставок в США після завершення сьогоднішнього засідання Федеральної резервної системи.

Регіональні ринки були підбадьорені заявою Банку Японії у вівторок, яка, незважаючи на те, що він підвищив процентні ставки вперше за 17 років, була в основному "голубиною". Але в середу японські ринки були закриті, що обмежило обсяги торгів в Азії.

Індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням завдяки деякому зростанню акцій технологічних та енергетичних компаній. Але ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на азіатських торгах на тлі зростаючого занепокоєння щодо ФРС.

Південнокорейський індекс KOSPI показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,1% на фоні стрибка Samsung Electronics Co Ltd на 4,4%.

Акції електронного конгломерату зросли після того, як Nikkei повідомила, що корпорація NVIDIA розглядає можливість використання високошвидкісних чіпів пам'яті Samsung у своїх процесорах штучного інтелекту.

Акції SK Hynix Inc, яка наразі виробляє найсучасніші мікросхеми HBM, впали майже на 3% через перспективу посилення конкуренції з боку Samsung.

За винятком KOSPI, інші азіатські фондові індекси в середу в основному тупцювали на місці, оскільки інвестори утримуються від великих ставок напередодні засідання ФРС.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite не змінилися, як і гонконгський Hang Seng, після того, як Народний банк Китаю залишив базову кредитну ставку незмінною, як і очікувалося.

Австралійський ASX 200 трохи виріс, продовживши зростання після того, як у вівторок Резервний банк Австралії зайняв менш войовничу позицію, ніж очікували ринки.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття. Nifty та BSE Sensex 30 були налаштовані на відновлення після падіння у вівторок більш ніж на 1% кожен.

Ринки були в основному зосереджені на завершенні засідання ФРС, яке станеться пізніше в середу. Хоча центральний банк, як очікується, залишить процентні ставки без змін, за будь-якими сигналами щодо його планів зниження процентних ставок у 2024 році будуть уважно стежити.

Зокрема, увага буде зосереджена на програмній заяві ФРС, а також на прес-конференції з головою Джеромом Пауеллом після засідання.

Ринки особливо обережно ставляться до будь-яких "яструбиних" сигналів після того, як показники інфляції за останні два місяці виявилися вищими, ніж очікувалося.