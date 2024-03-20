Єна біля чотиримісячного мінімуму, ФРС в центрі уваги

У середу курс єни впав до чотиримісячного мінімуму проти долара США і 16-річного мінімуму проти євро, оскільки трейдери вважають, що монетарна політика Японії залишиться м'якою, навіть якщо центральний банк припинить політику від'ємних процентних ставок.

Хоча Банк Японії у вівторок оголосив про перше за 17 років підвищення процентної ставки, центральний банк заявив, що поки що планує зберігати м'які умови, зберігаючи тиск на єну, оскільки різниця в процентних ставках між США і Японією залишається значною.

У середу єна ослабла до чотиримісячного мінімуму в 151,34 за долар і востаннє впала на 0,26% до 151,23, досягнувши багаторічного мінімуму в 151,94, а загроза інтервенції з боку японської влади знову з'явилася на горизонті.

"Я думаю, що основна увага знову прикута до рівня 152", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, додавши, що є всі шанси побачити деяке згладжування, якщо пара долар/єна продовжить рости до рівня 152.

Вонг сказав, що рух пари долар/єна в найближчій перспективі буде більше залежати від ставок в США, оскільки рішення Федерального Резерву має бути прийняте пізніше в середу.

По відношенню до євро єна ослабла до 164,35, найнижчого рівня з 2008 року, а по відношенню до фунта - до 192,37, найнижчого рівня з 2015 року. Японські ринки в середу закриті на вихідний.

У вівторок японський центральний банк історично відійшов від десятиліть масивного монетарного стимулювання і поклав край восьмирічному періоду від'ємних процентних ставок та інших залишків неортодоксальної економічної політики.

Азійська валюта впала на 1% по відношенню до долара у вівторок після рішення Банку Японії, оскільки більшість інвесторів вже врахували зміни, а аналітики припускають, що "голубиний підйом" (dovish hike) закріпив думку про те, що торгівля єною на пониження ще далека від завершення.

Низькі ставки в Японії зробили єну валютою фінансування для операцій carry trade, в яких трейдери зазвичай позичають низькодохідну валюту, щоб потім продати її і вкласти виручені кошти в активи, деноміновані в більш дохідній валюті.

Австралійський долар досяг більш ніж тритижневого максимуму проти єни на рівні 98,86, збільшившись за ніч на 0,7%.

"Торгівля на пониження по відношенню до основних валют продовжується і, як очікується, триватиме ще деякий час", - зазначила Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com. "Це означає, що єна, швидше за все, продовжить слабшати, особливо якщо інші центральні банки продовжать зволікати зі зниженням ставок".

Основна увага сьогодні прикута до ФРС, і хоча від центрального банку не очікують жодних змін, його економічні прогнози та коментарі голови Джерома Пауелла будуть в центрі уваги.

Минулого тижня сильніші, ніж очікувалося, звіти по інфляції змусили трейдерів ще більше знизити свої бети на зниження ставок цього року, і зараз ринки закладають в ціну 73 базисних пункти (б.п.) пом'якшення ставки в цього року. На початку року трейдери передбачали зниження ставок на 150 б.п.

Інструмент CME FedWatch показав, що ймовірність того, що ФРС почне цикл пом'якшення в червні, становить 59%, що значно нижче за попередні очікування.

"Враховуючи нещодавнє відновлення інфляції, рішення ФРС буде ретельно вивчатися на предмет того, чи відбудеться зміщення медіанного прогнозу з 3 до 2 скорочень цього року", - сказав Ніколас Чіа, макростратег по Азії в Standard Chartered.

"Якщо це станеться, я думаю, що Пауелл спробує взяти "голубину ноту" на своїй прес-конференції, щоб запобігти подальшому "ведмежому" нахилу американської кривої".

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, виріс на 0,019% до 103,87. Євро був стабільним на рівні $1,08695.

Австралійський долар виріс на 0,12% до $0,65395, в той час як новозеландський долар мало змінився до $0,6055, через день після того, як центральний банк Австралії у вівторок, як і очікувалося, залишив процентні ставки на колишньому рівні, але при цьому зменшив упередженість щодо посилення монетарної політики, заявивши, що він нічого не змінює в своїй політиці.