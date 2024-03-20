Індекси Волл-стріт просунулися вгору, в центрі уваги Nvidia та засідання ФРС

Три основні індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням у вівторок після того, як акції виробника чіпів Nvidia відіграли попередні втрати, а інвестори очікують на підсумки засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться в середу, щоб отримати підказки щодо політики процентних ставок.

Акції Nvidia вийшли з мінуса і закрилися зростанням на 1% після того, як компанія розкрила ціни і плани поставок свого довгоочікуваного чіпа штучного інтелекту Blackwell B200, який, за її словами, може бути в 30 разів швидшим, ніж нинішні чіпи.

Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities в Лос-Анджелесі, пояснив загальне зростання у вівторок поліпшенням настроїв після того, як акції Nvidia розвернулися, а також триваючим оптимізмом щодо напрямку розвитку економіки.

"Ви продовжуєте бачити, що гроші йдуть на ринок, а не тільки в технології", - сказав Джеймс. "Це, безумовно, допомагає, коли ви бачите, як великі технологічні компанії, такі як Nvidia, демонструють відносну силу з моменту свого відкриття. Але це продовжує загальний "бугаєвий" тренд, який триває з початку року".

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 320,33 пункти, або на 0,83%, до 39 110,76, S&P 500 - на 29,09 пункти, або на 0,56%, до 5 178,51, а Nasdaq Composite - на 63,34 пункти, або на 0,39%, до 16 166,79.

Індекс Доу-Джонса випередив своїх колег з Уолл-стріт завдяки зростанню на 2% акцій Home Depot та більш ніж на 1% акцій McDonald's та Apple Inc.

З 11 основних галузей промисловості S&P 500 лише сектор послуг зв'язку втратив позиції, і він знизився лише на 0,2% після майже 3%-го зростання в понеділок.

Енергетика очолила зростання, збільшившись на 1,1% завдяки зростанню цін на нафту.

Інвестори готувалися за день до оновлення політики ФРС, включаючи прес-конференцію голови Джерома Пауелла. Згідно з даними CME FedWatch Tool, бети на перше зниження ставки в червні знизилися до 59% з 69% на початку минулого тижня.

"Є оптимізм, що ФРС не збирається сильно дивувати нас в середу", - сказав Джин Голдман, головний інвестиційний директор Cetera Investment Management. "Ми вважаємо, що три скорочення все ще залишаються на порядку денному".

Але Голдман все ще вважає, що Пауелл нагадає ринку, що він обережно ставиться до інфляції і що політика буде залежати від економічних даних, і очікує, що центральний банк оновить свої прогнози щодо інфляції та економічного зростання.

Серед інших рушійних сил, оператор криптообміну Coinbase Global впав майже на 4%, а майнер Riot Platforms впав майже на 3% разом з 5% падінням біткоїна.

Акції MicroStrategy впали на 5,7% після того, як компанія оголосила, що завершила розміщення конвертованих боргових зобов'язань на суму $603,75 млн - друге за тиждень - для фінансування купівлі біткоїнів.

Акції виробника серверів штучного інтелекту Super Micro Computer впали трохи менше ніж на 9% після того, як компанія оголосила, що продасть 2 мільйони акцій, які можуть принести близько 2 мільярдів доларів.

Акції Spire Global злетіли на 30,4% після того, як компанія оголосила про співпрацю з Nvidia в галузі прогнозування погоди на основі ШІ.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,25 до 1, при цьому було зафіксовано 286 нових максимумів і 53 нових мінімуми.

На Nasdaq 2 517 акцій зросли, а 1 768 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,42 до 1, і було зафіксовано 98 нових максимумів і 126 нових мінімумів. Індекс S&P 500 показав 49 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,74 мільярда акцій порівняно з 12,37 мільярда в середньому за останні 20 сесій.