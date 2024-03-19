Ціни на золото коливаються вище $2 150 напередодні засідання ФРС; мідь знижується

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися вище ключових рівнів підтримки, оскільки ринки залишалися в основному несприйнятливими до дорогоцінних металів напередодні ключового засідання Федеральної резервної системи цього тижня.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися на дюйм, але залишилися на рівні 11-місячних максимумів після зоряного ралі протягом останніх трьох сесій.

Цього тижня ціни на дорогоцінні метали дещо відновили втрачені позиції, повернувшись в понеділок до рівня підтримки 2150 доларів за унцію, оскільки невизначеність щодо позиції ФРС зберігалася. Але жовтий метал також залишився значно нижче рекордних максимумів, досягнутих на початку березня.

Спотове золото о 07:30 EET подешевшало на 0,1% до 2158,26 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,1% до 2161,35 доларів за унцію.

Зміцнення долара стало ключовим фактором впливу на ціни на золото, оскільки очікування засідання ФРС і "голубині" сигнали з боку Банку Японії утримували трейдерів в значній мірі упередженими до долара США.

У вівторок індекс долара виріс до двотижневого максимуму після значного зростання протягом останніх двох сесій.

Очікується, що ФРС збереже процентні ставки на незмінному рівні за підсумками дводенного засідання в середу. Але ринки побоюються будь-яких потенційно яструбиних сигналів з боку центрального банку, особливо зниження прогнозів щодо зниження процентних ставок, після того, як інфляційні дані за останні два місяці виявилися вищими, ніж очікувалося.

Високий рівень ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки високі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій в цей сектор.

Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $913,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $25,192 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9 046,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 0,6% до $4 1052 за фунт.

Але обидва інструменти залишилися в межах 11-місячних максимумів, досягнутих в понеділок, оскільки перспектива дефіциту поставок рафінованої міді з Китаю спровокувала різке падіння цін на мідь.

Ралі міді ще більше прискорили сильніші, ніж очікувалося, дані про промислове виробництво з Китаю, який є найбільшим світовим імпортером міді.