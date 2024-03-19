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Єна знижується після того, як Банк Японії припинив політику від'ємних процентних ставок
08:17 19.03.2024 |
Єна впала у вівторок після того, як Банк Японії монументальним, але довгоочікуваним рішенням припинив політику від'ємних процентних ставок, в той час як австралійський долар також знизився після того, як його центральний банк зберіг ставки на незмінному рівні.
На завершення дводенного засідання Банк Японії поклав край восьмирічному періоду від'ємних процентних ставок та іншим залишкам своєї неортодоксальної політики, зробивши історичний відхід від десятиліть масивного монетарного стимулювання.
Тим не менш, єна впала більш ніж на 0,5% по відношенню до долара в результаті миттєвої реакції після цього кроку, який вже був врахований інвесторами ще до рішення, яке було прийнято у вівторок.
Євро аналогічно підскочив на 0,44% по відношенню до єни, в той час як фунт стерлінгів виріс на 0,32% до 190,52 єни.
"Це класична стратегія "купуй чутки, продавай факти". Я не думаю, що Банк Японії цього разу вдасться до методу шоку і страху", - сказав Барт Вакабаяші, менеджер токійського відділення State Street.
У вівторок Банк Японії також заявив, що зменшить обсяг державних облігацій, які він купуватиме після завершення політики від'ємних процентних ставок і скасування контролю над кривою дохідності, а також припинить купівлю біржових фондів і японських інвестиційних фондів нерухомості.
Австралійський долар продовжив своє падіння після того, як Резервний банк Австралії (РБА), як і очікувалось, залишив ставки без змін, але зменшив тенденцію до посилення жорсткості монетарної політики.
Антиподійська валюта впала більш ніж на 0,4% після цього рішення до сесійного мінімуму в $0,65325.
"Утримання процентних ставок на незмінному рівні та збереження основних напрямів політики здається досить простим рішенням в умовах високої невизначеності", - сказав Карл Анг, аналітик з питань аналізу цінних паперів з фіксованим доходом в MFS Investment Management.
У заяві РБА сказано, що "шлях процентних ставок, який найкраще забезпечить повернення інфляції до цілі в розумні терміни, залишається невизначеним, і Правління нічого не стверджує і не виключає".
В той же час новозеландський долар впав до місячного мінімуму в $0,6064, а фунт стерлінгів впав до двотижневого мінімуму в $1,27135 через загальне зміцнення долара.
Курс євро майже не змінився і склав $1,0875, після того, як на попередній сесії він також торкнувся двотижневого мінімуму на рівні $1,0866.
Відскок долара відбувся на тлі нещодавньої серії стійких економічних даних США, які вказують на все ще стриману інфляцію, що змусило інвесторів скоригувати свої очікування щодо темпів і масштабів зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році.
Це відбувається напередодні політичного рішення ФРС, яке має бути прийняте в середу, де основна увага буде приділена будь-яким підказкам про те, як скоро центральний банк може почати цикл пом'якшення ставок.
"Ми очікуємо, що FOMC продовжить демонструвати базову лінію на три скорочення на 2024 рік на своєму березневому засіданні і знизили наш власний прогноз до трьох скорочень проти чотирьох у 2024 році", - сказав головний американський економіст Goldman Sachs Девід Мерікл в записці для клієнтів.
По відношенню до кошика валют долар сягнув двотижневого максимуму на рівні 103,68.
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