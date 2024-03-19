Основні індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням

Основні індекси Волл-стріт закрилися в понеділок з підвищенням, причому акції мега-компаній, таких як Alphabet і Tesla, підтримали відскок технологічного індексу Nasdaq, в той час як інвестори з нетерпінням чекають засідання Федеральної резервної системи США цього тижня.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, надали значний поштовх ринку після повідомлення в ЗМІ про те, що Apple веде переговори про вбудовування движка штучного інтелекту Gemini від Google в iPhone.

Це підтримало сектор комунікаційних послуг, який у підсумку зріс майже на 3%, очоливши зростання серед 11 основних секторів S&P 500 після досягнення найвищого рівня з вересня 2021 року.

Акції Tesla зросли на 6,3%, очоливши зростання S&P 500, після того, як виробник електромобілів заявив, що незабаром підвищить ціни на свої електромобілі Model Y в деяких частинах Європи.

Акції Nvidia додали 0,7%, але закрилися значно нижче свого сесійного максимуму. Компанія, вітринний зразок штучного інтелекту, розпочала свою щорічну конференцію для розробників, в той час як інвестори чекали нових оголошень про чіпи від генерального директора Дженсена Хуана.

За словами Ліндсі Белл, головного стратега 248 Ventures, інвестори розривалися між ентузіазмом щодо перспектив ШІ в технологічному секторі і занепокоєнням перед оновленням політики Федерального резерву в середу.

"Це ринок, який дійсно хоче утримати імпульс торгівлі, але те, що дійсно обтяжує уми інвесторів, - це те, що станеться з ФРС цього тижня", - сказав Белл.

"Ринок відчуває себе комфортно в очікуванні першого зниження ставки в червні або липні, але не зовсім впевнений, що це станеться. Питання в тому, чи буде воно відкладено далі".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 75,66 пунктів, або на 0,20%, до 38 790,43, S&P 500 - на 32,33 пункти, або на 0,63%, до 5 149,42, а Nasdaq Composite - на 130,27 пунктів, або на 0,82%, до 16 103,45.

Nasdaq перервав три дні втрат поспіль.

Філадельфійський напівпровідниковий індекс відмовився від зростання і закінчив день практично без змін, в той час як технологічний індекс S&P 500 зріс на 0,5%.

З 11 основних секторів S&P найслабшими виявились чутливі до зміни ставок сектори нерухомості та охорони здоров'я - обидва втратили по 0,02%.

Сильніші, ніж очікувалось, показники інфляції спонукали трейдерів переосмислити, коли і наскільки цього року політики знизять ставки, причому трейдери знизили ймовірність зниження ставок в червні до 51% з 71% всього тиждень тому, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Якщо ФРС займе яструбиний тон на засіданні в середу, це може чинити тиск на акції.

Goldman Sachs у понеділок заявив, що тепер очікує три зниження процентних ставок у 2024 році порівняно з чотирма, які очікувалися раніше, після того, як інфляція виявилася дещо вищою, ніж очікувалося.

"Коли ринок знаходиться біля нещодавніх максимумів, дуже важко зрозуміти, що може дати поштовх до зростання. Не важко уявити, що може викликати розчарування", - сказав Самана, посилаючись на ФРС і високі оцінки акцій технологічних компаній.

Біржовий оператор Nasdaq заявив, що вирішив проблему, пов'язану з підключенням і замовленнями на акції, яка вплинула на ранні торги в понеділок протягом більш ніж двох годин.

Акції компанії Xpeng, що котируються в США, додали 1,9% на планах запуску дешевшого бренду електромобілів на тлі жорсткої цінової конкуренції.

Акції Boeing знизилися на 1,5% після повідомлення в ЗМІ про те, що федеральне велике журі в Сіетлі видало повістку авіабудівній компанії у зв'язку з тим, що 5 січня в повітрі вибухнула заглушка дверей Boeing під час рейсу Alaska Airlines.

Акції Super Micro Computer, які приєдналися до S&P 500 в понеділок, втратили попередній прибуток, закрившись падінням на 6,4%, що стало найбільшим відсотковим зниженням за день в базовому індексі.

Однак акції, які нещодавно стрімко зростали на ставках, що вони виграють від ШІ, все ще зросли більш ніж на 252% з початку року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,17 до 1, де було зафіксовано 224 нових максимуми та 58 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 905 акцій зросли, а 2 400 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,26 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 41 нового 52-тижневого максимуму і одного нового мінімуму, а індекс Nasdaq зафіксував 102 нових максимуми і 131 новий мінімум.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,16 мільярдів акцій порівняно з 12,41 мільярдами в середньому за останні 20 сесій.