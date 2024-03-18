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Долар слабо дешевшає до євро, стабільний до фунта та єни
15:39 18.03.2024 |
Курс долара США слабко знижується в парі з євро і помірно коливається до єни і фунта вдень у понеділок.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, знижується на 0,07%, а ширший WSJ Dollar втрачає 0,08%.
Цього тижня відбудеться одразу кілька засідань провідних центробанків світу.
У вівторок завершиться зустріч Банку Японії, за підсумками якого регулятор може ухвалити рішення про відмову від політики від'ємних ставок на тлі зростання зарплат у країні, високої інфляції та стабільної ситуації в економіці.
Федеральна резервна система завершить своє дводенне засідання в середу, і більшість експертів очікують збереження ключової процентної ставки на рівні 5,25-5,5%, а перше зниження очікується не раніше червня. Також американський ЦБ представить оновлені прогнози щодо економіки та процентних ставок.
Нарешті, Банк Англії проведе зустріч у четвер, і від нього учасники ринку також не очікують сюрпризів - ставку, згідно з консенсус-прогнозами, буде залишено на рівні 5,25%.
Пара євро/долар за даними на 14:27 кв торгується на рівні $1,0905 порівняно з $1,0890 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.
Курс фунта до долара дорівнює $1,2746 порівняно із $1,2733 завершенням торгів минулої п'ятниці.
Вартість долара в парі з єною становить 149,09 єни порівняно зі 149,08 єни за підсумками попередньої сесії.
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