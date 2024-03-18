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Бізнес отримав пільгових кредитів на 18 мільярдів з початку року

14:26 18.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Від початку 2024 року понад 4,5 тисячі підприємців отримали кредити за програмою "Доступні кредити" на загальну суму 18 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, минулого тижня такі кредити отримали 643 підприємці на 2,4 млрд грн. Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали 83,5 тис. кредитів на 285,1 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 8,7 млрд грн. Ще 3,7 млрд грн кредитів банки видали переробним підприємствам, 3,2 млрд грн - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 2,8 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (48%), оптової та роздрібної торгівлі (25%), а також переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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