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НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,9549 грн/$1
12:33 18.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 березня 2024 року.
|Показник
|15.03.2024
|18.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.7958
|38.9549
|0.41
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 березня - 38,7998 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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