Ціни на золото опускаються нижче $2 150 напередодні засідання ФРС; ралі міді охолоджується

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок, втративши ключовий рівень підтримки, оскільки трейдери стали відмовлятися від недохідних активів до того, як з'являться нові сигнали щодо процентних ставок на засіданні Федеральної резервної системи США, яке відбудеться цього тижня.

Зростання цін на промислові метали також призупинилося, а ціни на мідь знизилися після зростання до 11-місячних максимумів минулого тижня. Посередні економічні дані з Китаю також сприяли деякій фіксації прибутку на ринку червоного металу.

Втрати в дорогоцінних металах були більш вираженими, оскільки долар стабілізувався біля двотижневих максимумів в очікуванні рішення ФРС. Дохідність 10-річних казначейських облігацій також комфортно перевищила 4%.

Спотове золото о 06:20 EET подешевшало на 0,4% до 2148,19 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, знизилися на 0,5% до 2151,05 доларів за унцію.

Ринки зараз повністю зосереджені на завершенні дводенного засідання ФРС у середу, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними.

Але за будь-якими натяками на зниження процентних ставок будуть стежити, особливо після того, як показники інфляції за лютий виявилися вищими, ніж очікувалося, і ринки остерігаються яструбиних сигналів з боку центробанку.

Ця думка також призвела до різкого падіння цін на золото з рекордних максимумів, досягнутих на початку березня. Падіння нижче рівня підтримки 2150 доларів також потенційно віщує нові втрати в найближчій перспективі.

Аналітики ANZ заявили в нещодавній записці, що ціни на золото можуть впасти до 2100 доларів за унцію в найближчій перспективі. Але вони також підвищили свій прогноз цін на жовтий метал на кінець 2024 року до 2300 доларів за унцію, заявивши, що можливе зниження процентних ставок і погіршення економічних умов, ймовірно, підтримають попит на жовтий метал цього року.

Інші дорогоцінні метали відступили в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $935,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $25,198 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів в понеділок впали на 0,3% до $9,045 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,3% до $4,1092 за фунт.

Хоча обидва інструменти ослабли, вони залишалися в межах 11-місячних максимумів, досягнутих минулого тижня, після того, як ЗМІ повідомили, що найбільші виробники міді Китаю планують скорочення виробництва. Такий сценарій створює дефіцит пропозиції рафінованої міді і був ключовим драйвером ралі міді.

Але в понеділок це ралі дещо охололо після того, як з Китаю вийшли змішані економічні дані. У той час як промислове виробництво в січні-лютому зросло більше, ніж очікувалося, роздрібні продажі не виправдали очікувань, а безробіття досягло п'ятимісячного максимуму.

Змішані дані викликали занепокоєння щодо слабкого економічного зростання в найбільшому в світі імпортері міді, що може зашкодити його апетиту до червоного металу.