Долар стабільний, єна слабшає на фоні зміни політики Банку Японії

Долар стабільний у понеділок, оскільки трейдери очікують на тиждень, в якому домінуватимуть засідання центральних банків по всьому світу, причому Банк Японії, схоже, знаходиться на межі припинення від'ємних ставок і зосереджується на тому, скільки знижень ставок планує зробити Федеральна резервна система США.

Окрім Японії та Сполучених Штатів, мають відбутися засідання центральних банків Англії, Австралії, Норвегії, Швейцарії, Мексики, Бразилії та Індонезії, більшість з яких, як очікується, залишить ставки без змін.

Увага в Азії прикута до Банку Японії, оскільки більші, ніж очікувалося, підвищення заробітних плат великими японськими компаніями закріпили очікування, що центральний банк почне нову еру, поклавши край політиці від'ємних процентних ставок, можливо, вже цього тижня.

Внутрішня підготовка до виходу ведеться відтоді, як Кадзуо Уеда обійняв посаду голови Банку Японії у квітні минулого року, і в основному була завершена до кінця року, повідомили Reuters джерела, знайомі з думкою керівництва банку.

У понеділок японська єна ослабла на 0,13% до 149,22 за долар, до найнижчого рівня за останній тиждень, але вона все ще утримує зростання на 0,5% в березні, по відношенню до долара США.

Том Кенні, старший економіст-міжнародник ANZ, сказав, що припинення політики від'ємних процентних ставок, швидше за все, відображатиме підвищення на 10 базисних пунктів, що підвищить поточну процентну ставку з -0,1% до 0,0%. "Ми очікуємо, що це буде "голубине" підвищення, оскільки Банк Японії навряд чи сигналізуватиме про свій намір знову підвищити ставку найближчим часом".

Існує ймовірність того, що Банк Японії вирішить почекати до свого квітневого засідання, щоб зробити цей крок, при цьому ринки оцінюють у 39% ймовірність того, що центральний банк змінить ставку у вівторок.

Крім Японії, у вівторок також має відбутися засідання центрального банку Австралії, який, як очікується, залишить ставки незмінними, а економісти, опитані Reuters, очікують щонайменше двох знижень ставок в останньому кварталі 2024 року.

Австралійський долар майже не змінився і склав $0,6560, перебуваючи на рівні, близькому до більш ніж тижневого мінімуму. У березні австралієць виріс приблизно на 1%. Новозеландський долар трохи виріс до $0,60855.

Євро знизився на 0,04% до $1,0883, а фунт стерлінгів востаннє торгувався на 0,08% нижче на рівні $1,2729, напередодні засідання Банку Англії в четвер, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, включаючи євро та єну, був на рівні 103,48, піднявшись до 103,50, найвищого рівня з 6 березня напередодні засідання ФРС на цьому тижні.

Хоча центральний банк США, як очікується, не буде змінювати процентну ставку, гарячіші, ніж очікувалося, дані по виробничим і споживчим цінам в США минулого тижня змусили трейдерів зменшити бети на майбутнє зниження ставок.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери оцінюють можливість зниження процентних ставок на 72 базисних пункти в цьому році, при цьому ймовірність першого зниження ставки в червні становить 56%.

Фокус змістився на те, чи внесуть політики зміни до своїх прогнозів зниження ставок або точкових графіків на цей рік. У грудні ФРС прогнозувала пом'якшення на 75 базисних пунктів, або три зниження ставок, у 2024 році.

Стратеги NatWest кажуть, що інфляційний звіт минулого тижня, ймовірно, залишить ФРС в режимі "очікування і спостереження", а "точковий графік", як очікується, буде оновлений.

"Ми припускаємо, що "базовий сценарій" голови Пауелла та комітету буде таким же, як і грудневий графік з трьома змінами на 25 б.п. цього року. Однак, планка не дуже висока для чиновників, щоб сигналізувати про утримання ставок трохи довше, продемонструвавши лише два зниження на 25 б.п. в цьому році".