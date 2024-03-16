Волл-стріт впала разом з акціями технологічних компаній, інвестори оцінюють перспективи процентних ставок

Американські акції впали в п'ятницю, на чолі з технологічними компаніями, які були рушієм цьогорічного ралі, в той час як інвестори зважували перспективи процентних ставок напередодні засідання Федерального резерву наступного тижня.

Трейдери знизили бети на зниження ставки ФРС в червні після того, як цього тижня вийшли більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції.

Акції компанії Adobe впали на 13,7% на наступний день після того, як вона спрогнозувала нижчий за прогнози аналітиків дохід у другому кварталі, посилаючись на конкуренцію і слабкий попит на свої фото та відеоредактри з інтегрованим штучним інтелектом.

Технологічний індекс S&P 500 знизився на 1,3% за день, очоливши падіння серед секторів. Акції Microsoft впали на 2,1%, що стало одним з найбільших негативних факторів для індексу.

Індекс напівпровідників знизився на 0,5% в п'ятницю і зафіксував найбільше тижневе падіння з початку січня. На конференції для розробників Nvidia GTC, запланованій на 18-21 березня, будуть пильно стежити за анонсами, пов'язаними зі штучним інтелектом.

"Здається, ми перебуваємо в такому періоді, коли всі знають, що ставки рано чи пізно будуть знижені. Очікування того, коли це станеться, дещо відсувається, але інвестори все ще вірять, що це станеться", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі, - "Ставки знижуються з року в рік.

"На ринку спостерігаються коливання, оскільки люди переорієнтовуються і думають, чи не зайшли деякі зі справжніх переможців занадто далеко, тому ми бачимо, як вони торгуються".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 190,89 пунктів, або на 0,49%, до 38 714,77. S&P 500 втратив 33,39 пункти, або 0,65%, до 5 117,09, а Nasdaq Composite впав на 155,36 пункти, або 0,96%, до 15 973,17.

Основні індекси зафіксували незначне зниження за тиждень. Dow знизився на 0,02%, S&P 500 - на 0,1%, а Nasdaq - на 0,7%.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 2,1% за тиждень.

П'ятниця також ознаменувалась одночасним закінченням терміну дії квартальних деривативних контрактів, прив'язаних до акцій, індексних опціонів та ф'ючерсів, також відомих як "потрійне відьомство", що може збільшити обсяг торгів.

У п'ятницю обсяг торгів на американських біржах був найвищим у цьому році - 18,76 мільярдів акцій. Середній обсяг за повну сесію за останні 20 торгових днів становив близько 12,4 мільярдів.

Тиждень розпочався з того, що позиції інвесторів по опціонах схилилися в бік колл контрактів, які зазвичай купуються для вираження бугаєвих настроїв, зазначає Брент Кочуба, засновник аналітичного сервісу SpotGamma. Однак нездатність S&P 500 швидко зростати швидко підірвала вартість опціонів на підвищення, що спричинило подальший тиск на ринок, зазначив він.

Незважаючи на те, що ралі на Уолл-стріт, кероване штучним інтелектом, призупинилося, S&P 500 продовжує зростати на 7,3% за рік.

Серед даних, опублікованих у п'ятницю, виробництво на американських заводах у лютому зросло більше, ніж очікувалося, але січневий показник був різко переглянутий у бік зниження, оскільки виробництво залишається стримуваним високими процентними ставками.

Крім того, попередні дані Мічиганського університету щодо загального індексу споживчих настроїв в США за лютий були переглянуті, що пов'язано з підвищенням відсоткових ставок.

Серед інших акцій, що впали, акції Ulta Beauty впали на 5,2% після того, як компанія спрогнозувала річний прибуток, нижчий за оцінки Уолл-стріт, оскільки підвищені витрати на ланцюжок поставок і збільшення кількості рекламних акцій негативно вплинули на її прибуток.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість зростаючих емітентів перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 1,11 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,12 до 1 було на користь нових випусків.

Індекс S&P 500 показав 27 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 134 нових мінімуми.