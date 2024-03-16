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Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС
22:41 15.03.2024 |
Офіційний скринінг Європейської комісії для України щодо переговорного розділу 9 "Фінансові послуги" розпочався 14 березня. Проведення скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, скринінг складається з двох етапів:
* роз'яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської Комісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави - кандидата на вступ до ЄС;
* двосторонні зустрічі, на яких держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським законодавством до моменту набуття повноправного членства в ЄС.
Роз'яснювальна зустріч за переговорним розділом 9 "Фінансові послуги", роботу за яким координує Національний банк України, відбулася 14 березня.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів про останні рішення України щодо приведення регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС та про значний фокус на цьому в оновленій минулого року Стратегії розвитку фінансового сектору.
Також Ніколайчук анонсував підготовлений та надісланий заздалегідь українською стороною перелік питань щодо аспектів упровадження положень актів ЄС у національне законодавство.
"Ми розраховуємо отримати необхідні роз'яснення і впевненіше рухатися далі. З нашого боку ми докладемо всіх зусиль для підтримки євроінтеграційного темпу та проходження скринінгу в максимально короткі строки", - сказав Ніколайчук.
Процес вступу України до ЄС
Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.
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