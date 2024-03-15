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Нацбанк фіксує тенденцію зростання кредитного портфеля бізнесу
13:49 15.03.2024 |
Упродовж останніх восьми місяців триває тенденція зростання кредитного портфеля бізнесу, водночас кредитні апетити банків збільшуються.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
"Кредитні апетити банків збільшуються: близько 70-80% заявок позичальників задовольняються. Збільшуються обсяги й роздрібного кредитування та іпотеки. Натомість ставки знижуються, зокрема у 2023 році - майже на 3%", - йдеться у повідомленні.
Щоб підтримати ці тенденції, Нацбанк розробляє Стратегію розвитку кредитування, яка передбачатиме вирішення проблеми з непрацюючими кредитами (NPL), відновлення спроможності позичальників, стимулювання локалізації виробничих потужностей, яких потребує оборона і нацбезпека.
Також ведеться робота з оновлення дизайну програми "5-7-9%". На думку регулятора, вона має зосереджуватися на кредитній підтримці інвестиційного сегмента, а також передбачати підтримку деокупованих територій та пріоритетних галузей.
Як наголосили у Нацбанку, зниження облікової ставки з 15 березня - це один із компонентів, який підтримає розвиток кредитування.
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