НБУ послабив довідковий курс гривні до 38.7958 грн/$1

Долар зміцнився в п'ятницю і перервав тритижневу серію втрат, оскільки більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США викликали занепокоєння щодо того, коли і наскільки Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки в цьому році.