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Українці віддали перевагу гривнєвим депозитам в лютому

12:09 15.03.2024 |

Фінанси

 

Загальний депозитний портфель по банківській системі, відповідно даним НБУ, в лютому виріс на 16,9 млрд (1,6%) і складає 1,07 трлн грн.

Українці віддали перевагу гривнєвим депозитам в лютому

 

Гривнєвих депозитів стало більше на 15 млрд. грн (2,2%). Загалом по банківській системі депозитний портфель у національній валюті складає 706,4 млрд грн. Доходність гривнєвих депозитів знизилась на 0,1 в.п. і складає 13,6% річних.

Валютний депозитний портфель зменшився на $35 млн (0,4%) і загалом склав $9,4 млрд. Середня депозитна ставка для долара тримається без змін від жовтня минулого року - 1,1% річних.

Українці віддали перевагу гривнєвим депозитам в лютому

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: депозит
 

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