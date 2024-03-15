Ціни на золото стабільні перед засіданням ФРС; мідь зростає

Ціни на золото незначно змінилися на торгах в Азії в п'ятницю, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані по інфляції посилили побоювання, що на майбутньому засіданні Федеральна резервна система сигналізуватиме про продовження періоду високих відсоткових ставок на бульш тривалий термін.

Але ці настрої не змогли стримати зростання цін на мідь, які в п'ятницю підскочили до нових 11-місячних максимумів, оскільки очікування істотного скорочення поставок з Китаю стимулювали активну купівлю червоного металу.

З іншого боку, на ціни на дорогоцінні метали тиснуло зміцнення долара. Долар виріс до більш ніж тижневого максимуму після сильних показників інфляції, в той час як трейдери також готувалися до майбутнього засідання ФРС.

Спотове золото о 07:17 EET подорожчало на 0,1% до 2 163,98 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, стабілізувалися на рівні 2 168,05 доларів за унцію.

Ціни на золото зазнали тижневих втрат після різкого падіння з рекордних максимумів, досягнутих у понеділок.

Тиск на жовтий метал був спричинений, головним чином, зростаючим занепокоєнням щодо засідання ФРС наступного тижня, особливо після того, як сигнали щодо споживчої та виробничої інфляції виявилися сильнішими, ніж очікувалося, вже третій місяць поспіль.

На тлі тривкої інфляції трейдери стали побоюватися будь-яких "яструбиних" сигналів з боку ФРС, особливо після того, як центральний банк дав зрозуміти, що його плани щодо зниження процентних ставок у 2024 році будуть значною мірою продиктовані динамікою інфляції. Високі ставки на тривалий час не обіцяє нічого хорошого для золота та інших недохідних активів.

Проте аналітики ANZ в нещодавній замітці зазначили, що хоча золото може зазнати певного ослаблення в найближчій перспективі, жовтий метал все ще має безліч факторів, що працюють на його користь до кінця року. Вони також підвищили цільову ціну на золото на 2024 рік до 2300 доларів за унцію з 2200 доларів за унцію.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю і повинні були випередити золото за підсумками тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $932,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до $25,212 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів у п'ятницю зросли на 1,5% і перетнули позначку $9 000 за тонну вперше з квітня 2023 року. Одномісячні ф'ючерси на мідь в США підскочили на 1,3% до $4,1022 за фунт - 11-місячного максимуму.

Обидва контракти цього тижня мають додати більше 5% - найкращий тижневий приріст у 2024 році.

Ралі міді було спровоковано, головним чином, повідомленнями в ЗМІ про те, що великі китайські мідеплавильні заводи планують провести спільні скорочення виробництва, обмеживши пропозицію рафінованої міді.

Аналітики Citi заявили, що ралі міді ще не закінчилося, і що вони мають надлишкову позицію щодо міді з потенціалом зростання до $9500 за тонну до червня 2024 року.