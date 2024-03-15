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Долар зростає, оскільки дані по інфляції в США впливають на перспективи ставок
07:55 15.03.2024 |
Долар зміцнився в п'ятницю і перервав тритижневу серію втрат, оскільки більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції в США викликали занепокоєння щодо того, коли і наскільки Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки в цьому році.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що індекс цін виробників в США в лютому виріс на 0,6%, що перевищило прогноз економістів на 0,3%. Це сталося після того, як у вівторок дані показали, що споживчі ціни в лютому сильно зросли другий місяць поспіль.
Наступного тижня відбудеться засідання центрального банку США, і хоча ринок не очікує жодних змін у процентних ставках, інвестори будуть уважно стежити за його економічними прогнозами та коментарями голови ФРС Джерома Пауелла.
Низка невтішних інфляційних звітів змусила трейдерів знизити свої очікування: згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки в червні, становить 60%, порівняно з 74% тижнем раніше.
Ці дані підкреслюють "ризик того, що остання миля на шляху до приборкання інфляції в США може виявитися не такою легкою, як прогрес, досягнутий на сьогоднішній день", - сказав Райан Брандхем, керівник відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.
"Це може дати ФРС ще більше підстав для того, щоб перенести терміни зниження процентних ставок у 2024 році".
Трейдери зараз закладають в ціну 76 базисних пунктів скорочення ставок цього року, що ближче до прогнозу ФРС, який вона зробила в грудні.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, виріс на 0,058% до 103,44 після зростання на 0,55% в четвер. Індекс знаходиться на шляху до зростання на 0,7% за тиждень, це перший тиждень зростання за останні чотири.
Євро знизився на 0,04% до $1,0877, в той час як фунт стерлінгів знизився на 0,10% до $1,2738.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилась на 1,4 базисних пункти до 4,284%, після зростання на 10,6 базисних пунктів у четвер.
Японська єна трохи ослабла до 148,49 за долар і знаходиться на шляху до майже 1% щотижневого падіння, що є найстрімкішим щотижневим падінням з січня, оскільки невизначеність довкола політики Банку Японії тримає трейдерів у напрузі.
У четвер інформаційне агентство Jiji повідомило, що Банк Японії розпочав підготовку до припинення політики від'ємних процентних ставок на засіданні 18-19 березня.
Попередні результати весняних переговорів по заробітній платі в Японії мають бути оприлюднені в п'ятницю, і кілька найбільших компаній країни вже погодилися задовольнити вимоги профспілок щодо підвищення зарплат.
"Сильні результати по заробітній платі в Шунто широко розглядаються як останній шматочок пазла, який спонукає Банк Японії відмовитись від надм'якої монетарної політики", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Ми вважаємо, що результат, вищий за минулорічні 3,58%, буде сприятливим для виходу Банку Японії з політики пом'якшення монетарної політики в найближчій перспективі та зростання єни".
В інших валютах, австралійський долар впав на 0,18% до $0,657, в той час як новозеландський долар впав на 0,39% до $0,611.
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