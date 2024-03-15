Волл-стріт закрилася зниженням після даних по індексу споживчих цін і падіння виробників мікросхем

Американські акції впали в четвер, причому акції виробників мікросхем продовжують втрачати другий день, а стрибок цін виробників змусив інвесторів задатися питанням, чи може Федеральна резервна система зачекати зі зниженням процентних ставок довше, ніж очікувалося.

Дані показали, що ціни виробників у США в лютому зросли більше, ніж очікувалося, оскільки вартість таких товарів, як бензин і продукти харчування, різко зросла.

Найслабшими секторами, чутливими до зміни ставок, виявились комунальні послуги та нерухомість: нерухомість знизилась на 1,6%, а комунальні послуги - на 0,8%.

Очікується, що ФРС залишить ставки без змін на своєму засіданні наступного тижня. Як показав CME FedWatch Tool, ринок знизив ймовірність зниження ставки на червневому засіданні щонайменше на 25 базисних пунктів до 62,9%, в порівнянні з 81,7% тиждень тому.

"Якщо ми візьмемо інфляцію в цілому, то останні два місяці ми мали відносно високі показники інфляції, але ринок все ж таки піднявся вище", - сказав Тоні Уелч, головний інвестиційний директор SignatureFD.

"Цього року політика ФРС може бути не настільки м'якою, як того хотів би ринок, але перспектива подальшого посилення все ще залишається малоймовірною".

Акції Nvidia впали на 3,2%, а індекс напівпровідників - на 1,8%. За тиждень індекс знизився на 3,5%, оскільки інвестори фіксують прибуток після нещодавнього різкого зростання.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 137,66 пунктів, або на 0,35%, до 38 905,66. S&P 500 втратив 14,83 пункти, або 0,29%, до 5 150,48, а Nasdaq Composite впав на 49,24 пункти, або 0,3%, до 16 128,53.

Індекс S&P 500 з початку року зріс приблизно на 8%.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 2% за день, відстаючи від більш широкого ринку.

"Існує нервозність з приводу того, що ринок дуже розтягнутий з відносно вузьким простором для дихання. Ви можете бачити занепокоєння від гарячого індексу споживчих цін, вираженого в індексі Рассела для компаній з малою та середньою капіталізацією", - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

Інші дані показали, що роздрібні продажі в США відновилися в лютому, збільшившись на 0,6%, але менше, ніж очікувалося на 0,8%.

Акції Robinhood Markets зросли на 5,2% після того, як оператор торгового застосунку повідомив, що його активи в зберіганні зросли на 16% в лютому.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,1 млрд акцій, порівняно з 12,1 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,77 до 1; на Нью-Йоркській фондовій біржі (Nasdaq) співвідношення 3,08 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 39 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів і 186 нових мінімумів.