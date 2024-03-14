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АНАЛІТИКА

НБУ розраховує на розширення товарів зі скороченим терміном повернення валютної виручки

15:48 14.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Розширення дії норми про скорочення граничних термінів повернення валютної виручки на інші види експортної продукції, окрім аграрної, перебуває у фокусі уваги Національного банку України (НБУ) в рамках співпраці з урядом і Верховною Радою, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Ми зараз аналізуємо товари, за якими є найбільше прострочення, за якими спостерігаються незавершені операції, і, власне, ми рухатимемося далі щодо цих товарів, і до них, я сподіваюся, незабаром також застосовуватиметься підхід, який застосовують до товарів агропромислового комплексу", - поінформував він на брифінгу в четвер.

Як повідомлялося, Нацбанк з 11 листопада 2023 року скоротив удвічі - зі 180 до 90 днів - граничні строки розрахунків за експортними операціями 12 товарних груп із так званого аграрного розділу 1-24 УКТ ЗЕД.

"Ми бачимо нарощування повернення експортної виручки аграрним сектором, це зростання вимірюється сотнями мільйонів на місяць. І, власне, це значний позитивний результат", - прокоментував результати Гелетій.

За його словами, Нацбанк продовжує активну співпрацю з Кабінетом Міністрів щодо вдосконалення критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції.

"Зокрема, до списку верифікованих застосовуватиметься новий критерій - це стан повернення валютної виручки", - поінформував заступник голови центробанку.

У НБУ вважають, що це сприятиме подальшому збільшенню обсягів повернення виручки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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