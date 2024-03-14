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АНАЛІТИКА

Долар стабільний в очікуванні статданих зі США

14:35 14.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо змінюється щодо основних світових валют удень у четвер в очікуванні макроекономічних статданих.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів піднімається на 0,04%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зростає на 0,02%.

У четвер у США оприлюднять дані про зміну цін виробників й обсяги роздрібних продажів у лютому. Опитані Trading Economics аналітики очікують зростання цін виробників на 0,3% проти попереднього місяця, як і в січні, і підйому роздрібних продажів на 0,8% після аналогічного зниження місяцем раніше.

Ринки наразі виходять з того, що Федеральна резервна система утримається від зміни відсоткових ставок на двох найближчих засіданнях (у березні й травні) і розпочне зниження вартості запозичень у червні, пише Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 14:23 EET торгується на рівні $1,0936 порівняно з $1,0950 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара дорівнює $1,2804 проти $1,2797 за підсумками торгів у вівторок.

Вартість долара в парі з єною становить 147,73 єни порівняно з 147,75 єни за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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