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Нацбанк знизив ставку 3-міс. ДС і кредитів рефінансування на 1,5 в.п.
14:27 14.03.2024 |
Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами (ДС) і кредитами рефінансування на 1,5 відсоткових пункти (в.п.) - відповідно з 19% до 17,5% річних і з 21% до 19,5% річних.
"В умовах циклу пом'якшення відсоткової політики та стійкого сповільнення інфляції потреба в суттєвій різниці між ставкою за цією операцією (3-міс. ДС) та обліковою ставкою зменшується. З огляду на це, НБУ знижує ставку за тримісячними ДС на 1,5 в.п. - до 17,5%. Крім того, НБУ зменшує ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в.п. - до 19,5%", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний на пресконференції в четвер.
Він уточнив, що ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки, яку в четвер було знижено на 0.5 в.п. - до 14,5% річних.
Голова НБУ також наголосив, що за необхідності Нацбанк також продовжить модифікувати параметри операцій із тримісячними ДС.
"Зокрема, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз). Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримки курсової стійкості та захисту міжнародних резервів", - пояснив Пишний.
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