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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,6863 грн/$1
13:13 14.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 березня 2024 року.
|Показник
|13.03.2024
|14.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.7748
|38.6863
|-0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 березня - 38,7878 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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