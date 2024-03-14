Європейські акції досягли чергового рекордного максимуму

У четвер європейські акції досягли рекордного максимуму впродовж трьох сесій поспіль, підтримані низкою оптимістичних корпоративних звітів, в той час як інвестори зберігали обережність в очікуванні ключових економічних даних зі США, які можуть дати нові підказки щодо глобальної траєкторії зниження відсоткових ставок.

Загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 о 10:56 EET виріс на 0,3% і, схоже, зростає вже восьмий тиждень поспіль.

Німецький індекс DAX додав 0,2%, досягнувши історичного максимуму третій день поспіль на хвилі позитивної корпоративної звітності.

Акції Encavis злетіли на 26,8% до вершини STOXX 600 після того, як Elbe Bidco зробила пропозицію про поглинання німецького виробника електроенергії та енергоносіїв. Загальний індекс комунальних послуг піднявся на 1%.

"У нас є інтерес інвесторів, ми укладаємо угоди, і коли у вас є такі високі ставки запозичень, такі види діяльності є позитивними", - сказав Девід Моррісон, старший ринковий аналітик Trade Nation.

Акції K&S зросли на 7,3% після того, як німецький виробник солі і калійних добрив перевершив очікування щодо річних результатів і надав кращі, ніж очікувалося, рекомендації.

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує на рекордні продажі та збільшення прибутковості цього року, оскільки війна в Україні призвела до збільшення витрат на оборону в блоці НАТО, що призвело до зростання його акцій на 3,5%.

Hapag-Lloyd зафіксувала зниження чистого прибутку на 83% за 2023 рік і скоротила дивіденди на 85% в умовах, які компанія назвала складним ринковим середовищем. Акції впали на 2,5%.

Що стосується даних, то інвестори очікують на лютневі ціни виробників і роздрібні продажі в США, які могли б оцінити економічний стан найбільшої економіки світу і дати надію на зниження процентної ставки Федеральним резервом в середині року.

Європейський центральний банк також був готовий розпочати цикл зниження ставок з червня, а провідні політики говорили про те, що це станеться.

Індекс STOXX 600 зріс на 6,1% за рік і часто перевершував сам себе, досягаючи нових максимумів, оскільки уповільнення інфляції в єврозоні сприяло поліпшенню ринкових настроїв, а також позитивним корпоративним звітам з регіону.

"На такому ринку, хоча ми можемо виглядати дуже перекупленими на поточних рівнях, ніщо не говорить про те, що ми не можемо піти вище", - додав Моррісон.