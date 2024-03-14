Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Ціни на золото консолідуються перед прийдешніми змінами ставок, ралі міді охолоджується
08:55 14.03.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на торгах в Азії, але зберегли нещодавні рекордні максимуми, оскільки ринки очікують нових сигналів щодо процентних ставок в США від майбутніх даних по індексу цін виробників і роздрібних продажів.
Серед промислових металів ціни на мідь також знизилися на торгах в Азії, але залишилися близькими до 11-місячних максимумів після того, як повідомлення про скорочення виробництва на китайських металургійних заводах вказали на звуження ринків.
На більш широкі ринки металів тиснула певна стійкість долара перед виходом економічних даних.
Спотове золото о 07:28 подешевшало на 0,2% до 2171,06 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,3% до 2175,35 доларів за унцію.
На початку тижня ціни на банківські метали зросли до рекордних максимумів близько 2200 доларів за унцію, але швидко консолідувалися після того, як дані по індексу споживчих цін, що виявилися вищими, ніж очікувалося, повернули на ринки побоювання щодо високих відсоткових ставок.
Високий показник ІСЦ привернув увагу до майбутніх даних по інфляції ІСЦ та роздрібних продажах, які будуть опубліковані сьогодні. Очікується, що ці два показники вплинуть на перспективи ФРС щодо процентних ставок.
Ці дані також публікуються напередодні засідання ФРС наступного тижня, на якому, як очікується, центробанк залишить ставки незмінними і не планує негайно розпочинати політику пом'якшення.
Чимало чиновників ФРС попереджали, що зниження процентних ставок буде значною мірою продиктоване динамікою інфляції в найближчі місяці.
Інші дорогоцінні метали консолідувалися перед прийдешніми даними. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $942,45 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $25,170 за унцію.
Ф'ючерси на мідь в США з терміном дії в травні впали на 0,5% до $4,0382 за фунт після зростання до 11-місячного максимуму в середу, в той час як тримісячні ф'ючерси на мідь на LME впали на 0,5% до $8,884 за метричну тонну з дев'ятимісячного піку.
Зростанню цін на червоний метал сприяли, головним чином, повідомлення ЗМІ про те, що найбільші китайські виробники міді спільно домовилися про скорочення виробництва, хоча масштаби запланованих скорочень залишаються незрозумілими.
Також зберігалися сумніви щодо того, чи зможуть ціни на мідь підтримати виплавку, особливо з огляду на те, що економічні перспективи Китаю, найбільшого світового імпортера міді, залишаються похмурими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото консолідуються перед прийдешніми змінами ставок, ралі міді охолоджується
|Валютний ринок причаївся напередодні ключових економічних даних США
|Акції в Азії стабільні; Nikkei постраждав від очікування розвороту ставок Банку Японії
|Волл-стріт завершила день переважно з пониженням, через втрати виробників мікросхем
|Долар слабко дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|Європейські акції піднімаються до нового рекордного максимуму на зростанні прибутків
Бізнес
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ
|Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів
|Прорив у матричному множенні має призвести до швидших та ефективніших моделей штучного інтелекту
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX