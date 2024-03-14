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Ціни на золото консолідуються перед прийдешніми змінами ставок, ралі міді охолоджується

08:55 14.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на торгах в Азії, але зберегли нещодавні рекордні максимуми, оскільки ринки очікують нових сигналів щодо процентних ставок в США від майбутніх даних по індексу цін виробників і роздрібних продажів.

Серед промислових металів ціни на мідь також знизилися на торгах в Азії, але залишилися близькими до 11-місячних максимумів після того, як повідомлення про скорочення виробництва на китайських металургійних заводах вказали на звуження ринків.

На більш широкі ринки металів тиснула певна стійкість долара перед виходом економічних даних.

Спотове золото о 07:28 подешевшало на 0,2% до 2171,06 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,3% до 2175,35 доларів за унцію.

На початку тижня ціни на банківські метали зросли до рекордних максимумів близько 2200 доларів за унцію, але швидко консолідувалися після того, як дані по індексу споживчих цін, що виявилися вищими, ніж очікувалося, повернули на ринки побоювання щодо високих відсоткових ставок.

Високий показник ІСЦ привернув увагу до майбутніх даних по інфляції ІСЦ та роздрібних продажах, які будуть опубліковані сьогодні. Очікується, що ці два показники вплинуть на перспективи ФРС щодо процентних ставок.

Ці дані також публікуються напередодні засідання ФРС наступного тижня, на якому, як очікується, центробанк залишить ставки незмінними і не планує негайно розпочинати політику пом'якшення.

Чимало чиновників ФРС попереджали, що зниження процентних ставок буде значною мірою продиктоване динамікою інфляції в найближчі місяці.

Інші дорогоцінні метали консолідувалися перед прийдешніми даними. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $942,45 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $25,170 за унцію.

Ф'ючерси на мідь в США з терміном дії в травні впали на 0,5% до $4,0382 за фунт після зростання до 11-місячного максимуму в середу, в той час як тримісячні ф'ючерси на мідь на LME впали на 0,5% до $8,884 за метричну тонну з дев'ятимісячного піку.

Зростанню цін на червоний метал сприяли, головним чином, повідомлення ЗМІ про те, що найбільші китайські виробники міді спільно домовилися про скорочення виробництва, хоча масштаби запланованих скорочень залишаються незрозумілими.

Також зберігалися сумніви щодо того, чи зможуть ціни на мідь підтримати виплавку, особливо з огляду на те, що економічні перспективи Китаю, найбільшого світового імпортера міді, залишаються похмурими.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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