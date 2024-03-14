Валютний ринок причаївся напередодні ключових економічних даних США

У четвер валютний ринок був спокійним, долар США консолідувався проти основних конкурентів, оскільки трейдери очікують нових даних з найбільшої економіки світу, які можуть підказати напрямок політики Федеральної резервної системи.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у вівторок, який виявився вищим, ніж очікувалося, знову викликав занепокоєння, що інфляція може залишитися стійкою, що змушує учасників ринку переоцінювати, чи почне ФРС знижувати процентні ставки на червневому засіданні, як очікувалося раніше.

Ринки все ще вважають, що ймовірність зниження ставки в червні становить 65%, хоча цей показник знизився з 71%, що були на початку тижня, як показав додаток LSEG для прогнозування ймовірності зниження ставок. Імовірність зниження ставки в липні становить близько 83%.

Оскільки ФРС, як очікується, залишить ставки без змін на своєму засіданні наступного тижня, увага буде прикута до оновлених економічних прогнозів банку.

"Дані викликають незначні зміни в очікуваннях щодо ставок, але, в кінцевому рахунку, ринки останнім часом досить спокійно ставляться до трьох знижень ставок в цьому році", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

"Більш яструбиний настрій ФРС наступного тижня може знизити цю цифру до двох (зниженнь ставок) і відкласти очікування щодо першого до вересня", що, по суті, буде "бугаєвим" фактором для долара США, сказав він, .

Минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк США "недалекий" від здобуття впевненості, необхідної для початку пом'якшення монетарної політики.

Ринки будуть ретельно вивчати дані про роздрібні продажі в США, звіт про індекс цін виробників (PPI) і заявки на допомогу з безробіття, які повинні бути опубліковані сьогодні, щоб отримати додаткові докази уповільнення економіки.

Напередодні виходу даних індекс долара, який вимірює курс долара до кошика з шести валют, востаннє виріс на 0,1% до 102,85.

По відношенню до ієни долар виріс на 0,1% до 147,89 ієни, оскільки вихід з від'ємних ставок на засіданні Банку Японії з питань монетарної політики 18-19 березня все ще залишається під загрозою.

Джерела повідомили Reuters, що центральний банк Японії обговорить питання скасування від'ємних ставок наступного тижня, якщо переговори з великими компаніями щодо заробітної плати дадуть сильні результати.

Попередні результати весняних переговорів щодо заробітної плати мають бути оприлюднені в п'ятницю, і вже почали просочуватися новини про те, що кілька найбільших компаній країни погодилися повністю задовольнити вимоги профспілок щодо підвищення заробітної плати.

Враховуючи інтенсивне висвітлення у ЗМІ підготовки Банку Японії до засідання, відхід від від'ємних ставок у березні значною мірою був закладений у ціну долара до ієни, вважає Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities.

"Я думаю, що фокус ринку зміщується на те, коли відбудеться наступне підвищення ставок, а також на потенційне скорочення обсягів купівлі японських державних облігацій".

З іншого боку, якщо центральний банк залишить від'ємні ставки наступного тижня, це може повернути японську валюту до 150 за долар, додав Ямамото.

У той же час, євро знизився на 0,05% до $ 1,0942 напередодні заяв кількох чиновників Європейського центрального банку в четвер.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,2792. Дані в середу показали, що економіка Великобританії повернулася до зростання в січні після неглибокої рецесії в другій половині 2023 року.