Акції в Азії стабільні; Nikkei постраждав від очікування розвороту ставок Банку Японії

У четвер азійські акції досягли семимісячних максимумів, але торгувалися переважно в бічному тренді, оскільки інвестори очікували нових каталізаторів, які б внесли подальшу ясність у глобальний цикл пом'якшення процентних ставок.

Японський Nikkei знижується четвертий день поспіль - це найдовша серія втрат за останні п'ять місяців - на фоні наближення потенційного повороту в політиці Банку Японії (BOJ) на засіданні наступного тижня.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії востаннє мало змінився і відійшов недалеко від семимісячного піку, досягнутого на попередній сесії, оскільки трейдери відійшли від даних по інфляції в США, які виявились вищими, ніж очікувалось.

Зараз увага прикута до даних по цінах виробників в найбільшій економіці світу, які вийдуть сьогодні, і які впливають на базовий індекс витрат на особисте споживання.

Базовий індекс PCE є ключовим показником інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система США.

Дані по роздрібних продажах за лютий також будуть опубліковані пізніше цього ж дня, напередодні засідання ФРС наступного тижня, де основна увага буде зосереджена на підказках щодо того, як скоро політики можуть почати цикл пом'якшення ставок.

"З часу останнього засідання FOMC (Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку) дані по інфляції в США виявилися трохи сильнішими, ніж очікувалося, в той час як ринок праці в цілому залишався стійким", - зазначають економісти Wells Fargo в записці для клієнтів.

Тим не менш, публікація кращих, ніж очікувалося, економічних даних США мало вплинула на траєкторію долара, який в цілому ослаб протягом дня, оскільки трейдери залишалися зосередженими на перспективі зниження процентних ставок в США до кінця року.

Євро коливався біля свого нещодавнього двомісячного максимуму і востаннє коштував $1,0949, тоді як австралійський і новозеландський долари зросли на 0,12% і 0,26% відповідно, завдяки зростанню цін на сировинні товари.

У Китаї індекс "блакитних фішок" CSI300 виріс на 0,46%, а Шанхайський композитний індекс - на 0,25%, компенсувавши частину втрат попередньої сесії і відреагувавши на новину про те, що Вашингтонська глобальна торгова асоціація, яка представляє біотехнологічні компанії, вживає заходів для "відокремлення" від китайського члена Wuxi AppTec.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,1% разом з акціями технологічних компаній, які знизились на 0,9%.

Акції Country Garden Holdings востаннє зросли на 1,7% після падіння майже на 5% на попередній сесії після того, як китайський девелопер заявив, що кошти для виплати купонів у розмірі 96 млн юанів ($13,35 млн) у вівторок не були в повному обсязі доступні.

В Японії спекуляції на тему того, що Банк Японії може скасувати від'ємні відсоткові ставки вже наступного тижня, підтримували курс ієни та дохідність внутрішніх облігацій.

Валюта незначно зросла до 147,71 за долар США в четвер, в той час як дохідність 10-річних японських державних облігацій (JGB) зросла на 2,5 базисних пункти до 0,78%.

Тим часом Nikkei залишався під тиском і знизився на 0,2%.

Інвестори все частіше оцінюють шанси на зміну політики в березні, особливо після новин про різке підвищення заробітної плати деякими з найбільших японських компаній на щорічних переговорах щодо заробітної плати в цьому році.

Попереднє опитування щодо переговорів про заробітну плату у великих компаніях має бути оприлюднене у п'ятницю. Політики Банку Японії заявили, що ці переговори є ключовими для визначення часу виходу центрального банку зі стимулюючих заходів.

"Я думаю, що більш раннє рішення про відмову від NIRP (політика від'ємних процентних ставок) в березні свідчитиме про те, що впевненість Банку Японії в досягненні цільового рівня інфляції в 2% є набагато сильнішою, тому я думаю, що це може мати певний вплив на очікування ринку щодо темпів підвищення ставок після першого рішення про відмову від NIRP", - сказав Юдзіро Гото, керівник відділу валютної стратегії в Японії в Nomura.

"Я думаю, що більш важливо, чи зростуть очікування підвищення ставок в наступному році після рішення про скасування NIRP, чи ні. Це (потенційно) важливіше для фінансових ринків. Вибір часу для другого підвищення ставки може бути більш важливим для японської єни та ринку ієни".