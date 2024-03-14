Волл-стріт завершила день переважно з пониженням, через втрати виробників мікросхем

Індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися в середу, оскільки інвестори фіксували прибутки в акціях виробників мікросхем, в той час як вони готувалися до даних про ціни виробників і подальших підказок щодо інфляційних тенденцій напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Індекс напівпровідників знизився на 2,5% після нещодавнього сильного зростання, але за рік виріс на 17%. Акції Nvidia, які очолили нещодавнє ралі на хвилі оптимізму щодо штучного інтелекту, впали на 1,1%.

Інвестори з нетерпінням чекають на глобальну конференцію розробників Nvidia GTC, присвячену ШІ, яка відбудеться 18-21 березня, а також на будь-які анонси, пов'язані зі штучним інтелектом.

Акції Intel впали на 4,4%. Bloomberg повідомив, що Пентагон відмовився від плану витратити 2,5 мільярда доларів на грант компанії на розробку чіпів.

Дані про ціни виробників у США за лютий, які будуть опубліковані в четвер, можуть дати подальше уявлення про інфляційну картину.

"Останній показник фактично допоміг підкреслити тенденцію до зростання інфляції. Тому це буде важливим", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Хоча центральний банк США, як очікується, залишить процентні ставки без змін на засіданні наступного тижня, трейдери вбачають 65% ймовірність того, що перше зниження ставок відбудеться в червні, як показує CME FedWatch Tool.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 37,83 пункти, або на 0,1%, до 39 043,32. S&P 500 втратив 9,96 пунктів, або 0,19%, до 5 165,31, а Nasdaq Composite впав на 87,87 пунктів, або 0,54%, до 16 177,77.

Дещо вищі, ніж очікувалось, дані по споживчих цінах у вівторок не змогли розвіяти надії на зниження ставок в найближчі місяці.

Щомісячні дані по роздрібним продажам в США також будуть опубліковані в четвер.

Серед інших акцій, що знижуються, акції Dollar Tree впали на 14,2% після того, як мережа дисконтних магазинів заявила, що закриє майже 1000 магазинів і зафіксувала чистий збиток у попередньому кварталі, на що вплинули витрати на знецінення гудвілу в розмірі понад 1 млрд доларів.

Акції McDonald's впали на 3,9% після того, як фінансовий директор компанії заявив, що міжнародні продажі можуть продовжити падіння в поточному кварталі.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,12 мільярдів акцій, порівняно з 12 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,53 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,07 до 1 було на користь тих, що знижувалися.

Індекс S&P 500 показав 59 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 89 нових максимумів і 110 нових мінімумів.