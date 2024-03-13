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Долар слабко дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

14:41 13.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США почав слабко знижуватися в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у середу і перейшов до зростання в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

Інвестори продовжують оцінювати дані про інфляцію в США. Як стало відомо напередодні, споживчі ціни (індекс CPI) у Штатах у лютому зросли на 3,2% відносно того самого місяця минулого року після зростання на 3,1% у січні. Аналітики в середньому прогнозували збереження інфляції на січневому рівні, за даними Trading Economics.

Учасники ринків вважають, що Федеральна резервна система (ФРС) збереже процентні ставки за підсумками як березневого, так і травневого засідання, пише Trading Economics. Трейдери, як і раніше, сподіваються, що зниження ставок розпочнеться в червні.

Пара євро/долар за даними на 14:02 EET торгується на рівні $1,0942 порівняно з $1,0930 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара також піднімається на 0,1% і дорівнює $1,2804 проти $1,2792 за підсумками торгів у вівторок.

Вартість долара в парі з єною зростає на 0,2% і становить 148,00 єни порівняно з 147,65 єни за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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