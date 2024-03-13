Європейські акції піднімаються до нового рекордного максимуму на зростанні прибутків

Європейські акції досягли нових рекордних максимумів у середу завдяки зростанню акцій роздрібної торгівлі та комунальних підприємств після оптимістичних корпоративних звітів, в той час як інвестори очікували на дані з промислового виробництва в регіоні.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 об 11:13 EET виріс на 0,1% після рекордного закриття у вівторок.

Індекс роздрібної торгівлі (SXRP) став найкращим у секторі, додавши 2,5% після стрибка акцій Zalando на 13,6%. Онлайн-ритейлер модного одягу повідомив про рекордний прибуток у четвертому кварталі і оголосив про програму викупу акцій, очікуючи повернення до зростання і поліпшення прибутковості в 2024 році.

Акції Inditex, власника Zara, підскочили на 4,5% після збільшення продажів у першій половині весняного сезону, що було викликано модою на елітний одяг та стійким імпульсом.

Акції E.ON зросли на 5,0%, оскільки найбільший європейський оператор енергетичних мереж збільшив свій п'ятирічний інвестиційний план до 42 мільярдів євро (46 мільярдів доларів США) і представив прогноз прибутку на 2024 рік, який перевершив очікування.

Оптимістичні прогнози та інвестиційні цілі сприяли зростанню індексу комунальних підприємств на 1,1%.

Оптимістична корпоративна звітність сприяла зростанню ризикованих настроїв серед європейських інвесторів, що відображає впевненість в економіці та дозволяє інвестувати в більш ризиковані активи, незважаючи на стійку інфляцію.

Серед інших новин компанії, акції Vallourec зросли на 6,4% після того, як виробник сталі ArcelorMittal оголосив про придбання 28,4% акцій французької компанії за близько 955 млн євро ($1,04 млрд) з метою збільшення своєї присутності в трубному бізнесі.

На противагу цьому, акції Adidas втратили 1,9% після того, як німецький гігант спортивного одягу зафіксував перший збиток за понад 30 років у 2023 році та спрогнозував зниження продажів у Північній Америці цього року через припинення зв'язків з репером Каньє Вестом у 2022 році, що призвело до призупинення продажів високоприбуткової лінії кросівок Yeezy.

"У той час як продажі взуття стрімко зростають завдяки високому попиту на Sambas і Gazelles, одяг Adidas вийшов з моди, а зростання популярності спортивного одягу таких брендів, як Lululemon і Alo, відбулося за рахунок ліній одягу Adidas", - зазначила Вікторія Школяр, керівник відділу інвестицій компанії Interactive Investor.

Що стосується даних, то інвестори очікували виходу даних по промисловому виробництву в єврозоні за січень, які мають бути опубліковані о 10:00 за Гринвічем, в пошуках подальшого розуміння економічної стійкості регіону і потенційного початку циклу зниження процентних ставок.