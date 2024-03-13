Азійські акції демонструють помірний позитив на тлі сильних технологій та високих показників ІСЦ в США

Більшість азіатських акцій дещо зросли в середу, оскільки основні акції технологічних компаній слідували за своїми колегами з Волл-стріт, хоча загальне зростання було обмеженим, оскільки висока інфляція в США віщує тривалий період високих процентних ставок.

Індекси Волл-стріт дали позитивний імпульс регіональним ринкам, а індекс S&P 500 досяг рекордного рівня, оскільки ажіотаж навколо штучного інтелекту після позитивних результатів компанії Oracle сприяв зростанню акцій технологічних компаній.

Але чи продовжиться це зростання, поки що невідомо, оскільки ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на торгах в Азії.

Південнокорейський індекс KOSPI був серед кращих за підсумками дня, піднявшись на 0,3%. Акції технологічного гіганта Samsung Electronics Co Ltd виросли на 0,7% після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що фірма планує просуватися далі в області штучного інтелекту, розробляючи нові високошвидкісні чіпи пам'яті.

Гонконгський індекс Hang Seng не змінився, оскільки зростання в технологічному секторі компенсувало більш широкі втрати. Технологічні важковаговики Baidu, BYD і Semiconductor Manufacturing International Corp зросли від 2% до 4% і були серед лідерів зростання індексу.

Акції TSMC, найбільшого в світі контрактного виробника мікросхем і основного постачальника NVIDIA Corporation, зросли на 1,3% на тайванських торгах. Сила технологій допомогла австралійському ASX 200 зрости на 0,4%, незважаючи на втрати у важких банківських та гірничодобувних акціях.

Настрої в технологічному секторі підсилилися завдяки відновленню оптимізму щодо ШІ після того, як компанія Oracle, що спеціалізується на хмарних обчисленнях, отримала більший прибуток, ніж очікувалося, і заявила, що продовжує розвивати ШІ, а спільне оголошення з Nvidia має відбутися пізніше цього тижня.

Але за винятком технологічного сектору, більш широкі азіатські ринки рухалися у діапазоні від флету до мінімуму, оскільки дані по споживчій інфляції в США, які виявилися вищими, ніж очікувалося, зменшили шанси на дострокове зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Занепокоєння з приводу повільного економічного зростання Китаю також повернулося: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,6% і 0,5%, відповідно, з чотиримісячних максимумів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на помірно позитивне відкриття на фоні зростання у важких технологічних секторах. Індекс, разом з індексом BSE Sensex 30, залишився на шляху до рекордних максимумів.

Японські акції продовжили відходити від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня: Nikkei 225 знизився на 0,2%, а TOPIX втратив 0,2%.

За винятком технологічного сектору, японські акції зазнали тривалих втрат на фоні зростаючої впевненості в тому, що Банк Японії близький до завершення політики від'ємних процентних ставок та контролю кривої дохідності.

У повідомленні Reuters йдеться про те, що Банк Японії готується надати вказівки щодо обсягів купівлі активів після того, як він згорне свою ультра-"голубину" політику.

Засідання Банку Японії має відбутися наступного тижня, і трейдери очікують підвищення ставок або тоді, або під час засідання наприкінці квітня.

Очікується, що переговори між найбільшими японськими роботодавцями та профспілками також призведуть до підвищення заробітних плат, що є ключовим фактором для Банку Японії при підвищенні процентних ставок.