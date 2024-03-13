Долар стабілізується, оскільки трейдери оцінюють вплив вищої інфляції

Долар США в середу залишався стабільним по відношенню до кількох валют-конкурентів, оскільки трейдери зважували, який вплив можуть мати більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції на шанси зниження процентної ставки на червневому засіданні Федерального резерву США.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) в США суттєво зріс у лютому, перевершивши прогнози і вказуючи на деяку стійкість інфляції.

Хоча ІСЦ зріс на 0,4% в лютому, як і прогнозувалося, в річному вимірі він збільшився на 3,2%, що трохи випередило очікуване зростання на 3,1%. Базові показники також перевершили прогнози.

Це змусило аналітиків замислитися над тим, чи матиме ФРС достатньо даних, щоб виправдати більше, ніж кілька знижень ставок протягом року.

Тим не менш, очікування ринку щодо зниження ставок на засіданні ФРС 11-12 червня лише трохи знизились до 67% проти 71% на початку тижня, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

"(Голова ФРС) Пауелл тепер може пошкодувати про те, що говорив про скорочення під час свого виступу минулого тижня, оскільки я підозрюю, що це пояснює, чому ф'ючерси на ФРС все ще оцінюються з урахуванням червневого скорочення", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"Оскільки долар США віддав більшу частину свого зростання після індексу споживчих цін, я підозрюю, що відскок кривої дохідності в США дає більш точну картину; червневе зниження є менш вірогідним".

Проте, оскільки багато валют-аналогів долара США залишаються майже без змін, це свідчить про те, що трейдери сприймають останні дані з розумінням, додав він.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, майже не змінився і склав 102,91.

Тепер увага звертається на роздрібні продажі в США, що свідчить про споживчі витрати, які поки що залишаються стійкими, і ціни виробників, які вийдуть пізніше цього тижня.

По відношенню до єни долар подешевшав на 0,15% до 147,43, що дало японській валюті деяке полегшення після того, як у вівторок вона зазнала найбільшого падіння за місяць після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда дещо похмуро оцінив стан економіки країни.

Зараз трейдери очікують на початкові оцінки весняних переговорів щодо заробітної плати, які будуть оголошені в п'ятницю, що матиме вирішальне значення для політичних розрахунків Банку Японії щодо того, чи варто відмовлятися від від'ємних процентних ставок на засіданні 18-19 березня.

Найбільша конфедерація профспілок країни вимагає підвищення заробітної плати на 5,85% цього року, що перевищує 5% вперше за останні 30 років.

Аналітики очікують, що в середу Європейський центральний банк оголосить результати дискусій щодо перегляду операційних рамок Євросистеми, які утримують ставки на нульовому або нижчому рівні і наповнюють банки готівкою через купівлю облігацій та кредити.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0925, так само як і курс фунта стерлінгів - $1,2793.

Що стосується криптовалют, то біткоїн виріс на 0,58% до $71 478,00, залишаючись нижче рекордного максимуму, встановленого в понеділок.

Ефір виріс на 0,82% до $3 983,30, недалеко від піку вівторка в $4 095,40, найвищого показника з 2021 року.