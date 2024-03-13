S&P 500 продемонстував рекордно високе закриття на тлі стрибка Oracle, трейдери продовжують робити бети на зниження ставок

Американські фондові індекси різко зросли у вівторок, а S&P 500 зафіксував рекордно високе закриття, оскільки акції Oracle зросли, а дані по споживчих цінах не змогли розвіяти надії інвесторів на зниження процентних ставок в найближчі місяці.

Акції Oracle підскочили на 11,7% і досягли рекордного максимуму на наступний день після того, як компанія повідомила про оптимістичні квартальні результати і заявила, що має намір зробити спільну заяву з гігантом в області чіпів штучного інтелекту Nvidia.

Акції Nvidia зросли на 7,2%, а індекс напівпровідників - на 2,1%, перервавши дводенну серію втрат.

Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін (ІСЦ) минулого місяця зріс на 0,4% після зростання на 0,3% в січні. За винятком волатильних компонентів продуктів харчування та енергоносіїв, споживчі ціни зросли на 0,4% в лютому після зростання на таку ж величину в січні.

"Інвестори звикли до думки, що справа не в тому, коли ФРС знизить ставки, а в тому, на скільки, і затримка - чи відбудеться це в травні, як багато хто спочатку сподівався, чи у вересні - в кінцевому рахунку не має значення", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors в Вестпорті, штат Коннектикут.

"Важливо те, що вони це зроблять, і те, що наближається менш обмежувальна обстановка".

Трейдери тепер вбачають 70% ймовірність першого зниження ставки в червні, як показав CME FedWatch Tool, порівняно з 71% перед виходом інфляційного звіту.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 235,74 пункти, або на 0,61%, до 39 005,4. S&P 500 набрав 57,3 пункти, або 1,12%, до 5 175,24, а Nasdaq Composite додав 246,36 пункти, або 1,54%, до 16 265,64.

"Якщо ви подивитеся на економічні дані, то вони залишаються досить сильними, - додав Пурше. "І з моєї точки зору, як споживача, працівника та інвестора, я вважаю за краще мати сильну економіку і трохи підвищені процентні ставки, ніж слабку економіку, яка потребує стимулювання".

Дані по цінах виробників будуть опубліковані пізніше цього тижня.

З іншого боку, акції Boeing впали на 4,3%. У вівторок Boeing повідомив своїм співробітникам у службовому дописі, що додає щотижневі перевірки відповідності для кожної робочої зони заводу 737 і додаткові аудити обладнання, щоб зменшити проблеми з якістю.

Федеральне управління цивільної авіації США обмежило виробництво Boeing після того, як 5 січня вибухнула панель в повітрі на новому літаку 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines.

Також американські перевізники попередили, що їхні плани щодо збільшення потужностей під питанням через затримки з поставками літаків від Boeing.

Акції Southwest Airlines впали на 14,9%.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,97 млрд. акцій, порівняно з 12,07 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість зростаючих випусків акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 1,28 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,20 до 1 було на користь тих, що впали.

Індекс S&P 500 показав 48 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів і 118 нових мінімумів.