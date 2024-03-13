Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
єОселя: вже 8 тисяч українських родин взяли кредити на купівлю житла
Від початку дії програми єОселя 8 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла, з яких 173 - за минулий тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 8 000 українських родин загалом на 12,2 млрд грн. Лише з початку 2024 року було видано 1650 таких кредитів на майже 3 млрд грн, 25% з них - для придбання квартир у забудовника, або в будинках, що зводяться. Тобто все більше українців надають перевагу житлу так званого першого продажу, а не вторинному ринку", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 173 кредити на 282 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці, кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), в той же час 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 - квартири в будинку, який зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 47, міста Києва - 27, Львівської області - 12, Одеської області - 11 та Хмельницької області - 10.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
|Атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,9 мільярда
|єОселя: вже 8 тисяч українських родин взяли кредити на купівлю житла
|Долар стабільний до євро, дорожчає до фунта та єни перед даними про інфляцію в США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4916 грн/$1
|Із початку року банки видали ₴15,7 мільярда доступних кредитів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.03.24
|Ціни на золото відступають від рекордних максимумів на тлі даних по ІСЦ
Бізнес
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти