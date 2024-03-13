єОселя: вже 8 тисяч українських родин взяли кредити на купівлю житла

Від початку дії програми єОселя 8 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла, з яких 173 - за минулий тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 8 000 українських родин загалом на 12,2 млрд грн. Лише з початку 2024 року було видано 1650 таких кредитів на майже 3 млрд грн, 25% з них - для придбання квартир у забудовника, або в будинках, що зводяться. Тобто все більше українців надають перевагу житлу так званого першого продажу, а не вторинному ринку", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 173 кредити на 282 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 90 військовослужбовців та силовиків, 24 педагоги, 9 медиків та 4 науковці, кредити під 7% отримали 39 українців без власного житла, 2 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (134 кредити), в той же час 31 українець взяв кредит на купівлю квартири у забудовника, 8 - квартири в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 47, міста Києва - 27, Львівської області - 12, Одеської області - 11 та Хмельницької області - 10.