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АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро, дорожчає до фунта та єни перед даними про інфляцію в США

14:50 12.03.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо змінюється в парі з євро вдень у вівторок і зростає до фунта стерлінгів та єни перед виходом даних про інфляцію в Сполучених Штатах.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index піднімається на 0,04%.

Увага ринку спрямована на дані про інфляцію в США, які будуть оприлюднені о 14:30 кч і можуть вплинути на думку керівників Федеральної резервної системи щодо термінів зниження процентних ставок.

За оцінками опитаних Trading Economics аналітиків, споживчі ціни в Штатах у лютому зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем і на 3,1% у річному вираженні. У січні перший показник піднявся на 0,3%, другий - також на 3,1%.

Пара євро/долар за даними на 14:15 кч торгується на рівні $1,0937 порівняно з $1,0927 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2793 проти $1,2813 за підсумками торгів у понеділок.

Вартість долара в парі з єною зростає на 0,4% і становить 147,54 єни порівняно з 146,95 єни за підсумками попередньої сесії.

Як стало відомо у вівторок, ціни виробників у Японії зросли в лютому на 0,6% у річному вираженні, рекордними темпами з минулого жовтня, після підйому на 0,2% у січні. Експерти в середньому очікували зростання на 0,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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