НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4916 грн/$1

По відношенню до долара євро відступив від майже двомісячного максимуму, досягнутого минулого тижня, і востаннє коштував $1,0931. Фунт стерлінгів виріс на 0,08% до $1,2822, хоча так само був на деякій відстані від п'ятничного більш ніж семимісячного максимуму.