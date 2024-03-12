Фінансові новини
- |
- 12.03.24
- |
- 13:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4916 грн/$1
12:53 12.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 березня 2024 року.
|Показник
|11.03.2024
|12.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.3600
|38.4916
|0.34
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 березня - 38,1410 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,4916 грн/$1
|Із початку року банки видали ₴15,7 мільярда доступних кредитів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.03.24
|Ціни на золото відступають від рекордних максимумів на тлі даних по ІСЦ
|Азійські акції стабільні перед даними по ІСЦ; японські акції знижуються на хвилюванні щодо дій Банку Японії
|Долар на сторожі; спекуляції Банку Японії підтримують ієну
|Український список сумнівних інвестиційних проєктів включили до міжнародного реєстру IOSCO
Бізнес
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A